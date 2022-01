Magda Linette i Bernarda Pera rywalizację w turnieju debla Australian Open rozpoczęły od zwycięstwa w pierwszej rundzie z Clara Tauson i Alison Van Uytvanck .

Australian Open. Fatalny początek spotkania dla pary Linette - Pera

W kolejnej rundzie czekały na nich Samantha Stosur i Shuai Zhang. Polka z Amerykanką źle weszły w dzisiejsze spotkanie. Po pierwszych czterech gemach było 0:4 dla rywalek. Wynik był fatalny, ale kolejne minuty gry przyniosły wielki zwrot akcji. Linette i Pera doprowadziły do stanu 4:4, później gra się wyrównała i o losach setach zadecydował tie-break. W nim minimalnie lepsze były Stosur i Zhang.



Australian Open. Drugi set to popis pary Linette - Pera

Druga partia to popis polsko-amerykańskiej pary. Linette i Pera dzieliły i rządziły na korcie. Dwa razy przełamały przeciwniczki, a same pewnie punktowały przy własnym podaniu. W efekcie drugi set, który trwał 28 minut, zakończył się wynikiem 6:1.



O losach spotkania zadecydowała trzecia partia. W niej żadna ze stron nie odpuszczała. W pierwszych ośmiu gemach nie doszło do przełamania, a potem na korcie zrobiło się arcyciekawie. Linette i Pera wykorzystały słabość serwisową rywalek i stanęły przed szansą na zamknięcie meczu.



Australian Open. Dramatyczny trzeci set zadecydował o wygranej

Stosur i Zhang znalazły się pod ścianą, ale odpowiedziały w najlepszy możliwy sposób. W krytycznym momencie odrobiły stratę i wykorzystały drugiego break pointa, zapisując na swoją korzyść dziesiątego gema.



Kolejna wymiana przyniosła jeszcze jeden zwrot akcji. Polsko-amerykański duet wywalczył kolejne przełamanie. Zrobiło się 6:5 dla Linette i Pery. Dwunasty gem okazał się ostatnim. W nim nie brakowało wielkich emocji. Australijka z Chinką miały dwie szanse na przełamanie, ale ich nie wykorzystały. Linette i Pera wyszły obronną ręką i ostatecznie trzeciego seta wygrały 7:5.



Polka i Amerykanka tym samym wywalczyły awans do trzeciej rundy turnieju. W niej zmierzą się z parą Rebecca Peterson/Anastasija Potapowa.



Australian Open. Mecz drugiej rundy debla - wynik

Magda Linette, Bernada Pera 2:1 Samantha Stosur, Shuai Zhang 6:7 (6:8), 6:1, 7:5)