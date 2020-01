Estonka Anett Kontaveit, która po zwycięstwie nad Igą Świątek 6:7 (4-7), 7:5, 7:5 awansowała do ćwierćfinału tenisowego Australian Open, nie ukrywała radości. "Nie mogłabym być szczęśliwsza. Ten pojedynek był trochę jak bitwa" - przyznała po meczu.

Dla Estonki awans do ćwierćfinału imprezy wielkoszlemowej jest największym sukcesem w karierze. Natomiast Polka, docierając do 1/8 finału, wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie - w 2019 roku osiągnęła ten etap we French Open.

"Nie mogłabym być szczęśliwsza. To była dziś taka bitwa, ale bardzo się cieszę, że wytrzymałam do końca" - powiedziała Kontaveit, której choroba wirusowa przerwała poprzedni sezon.

Poniedziałkowy pojedynek w Melbourne trwał dwie godziny i 42 minuty. W trzecim secie Świątek przegrywała już 1:5, ale zdołała doprowadzić do stanu 5:5. Później Estonka wygrała jednak dwa kolejne gemy.

"Wciąż się trzęsę. Próbowałam pozostać tak twarda, jak tylko mogłam i skupić się na każdym punkcie. Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy wezmę udział w ćwierćfinale (turnieju tej rangi - PAP)" - przyznała Estonka.

Teraz jej rywalką będzie rozstawiona z numerem czwartym Rumunka Simona Halep, w przeszłości liderka światowego rankingu.

"Simona jest tak wymagającą przeciwniczką, że będą musiała zrobić wszystko jak najlepiej. Nie mam nic do stracenia, więc po prostu wyjdę i dam z siebie wszystko" - zakończyła Kontaveit.