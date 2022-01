Australian Open. Kim jest Danielle Collins, rywalka Igi Świątek?

Oprac.: Michał Przybycień Tenis

Danielle Collins w ćwierćfinale Australian Open pokonała Alize Cornet, dzięki czemu awansowała do kolejnej rundy. Teraz stanie naprzeciwko Igi Świątek w drodze do finału. Kim jest amerykańska tenisistka? Polka wyjdzie na kort już jutro po meczu Ashleigh Barty - Madison Keys, który rozpocznie się o godz. 9:30. Spotkanie zawodniczki z Raszyna zaplanowano na godzinę ok. 10:45.

Zdjęcie Danielle Collins / Mark Brake / Getty Images