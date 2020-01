Sklasyfikowany na 101. pozycji w rankingu ATP Kamil Majchrzak wystąpi w rozpoczynającym się 20 stycznia w Melbourne pierwszym tegorocznym turnieju wielkoszlemowym - Australian Open.

Poinformował o tym na swoim profilu społecznościowym, przebywający w Australii wraz z reprezentacją Polski na ATP Cup, trener Majchrzaka Tomasz Iwański. 23-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego po raz pierwszy w karierze zagra w turnieju wielkoszlemowym bez eliminacji.

Do tej pory przez kwalifikacje musiał się przebijać ośmiokrotnie. W ubiegłym roku udało mu się trzy raz awansować - w Australian Open, Wimbledonie i US Open. Najlepiej wypadł w US Open, w którym przeszedł dwie rundy, przegrywając w trzeciej z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. W Melbourne, w swoim debiucie w turnieju głównym Wielkiego Szlema, Polak stoczył pasjonujący mecz z Kei Nishikorim, kreczując w piątym secie z powodu skurczy.

"Udało się zrealizować jeden z dwóch głównych celów sportowych na 2019 rok, czyli wejście do AO bez eliminacji. Kamil po raz pierwszy w karierze zagra bezpośrednio w głównym turnieju, co jest naprawdę dobrą wiadomością. Tym samym jedynym niezrealizowanym celem z roku 2019 pozostało zakończenie sezonu w top 100 a nie w top 101" - napisał Tomasz Iwański.

Ze swoim rankingiem Majchrzak znajdował się na liście oczekujących. Z każdym dniem wycofywali się kolejni tenisiści (m.in. Nishikori) i do wczoraj Polak był pierwszym oczekującym. Piotrkowianin będzie drugim obok Huberta Hurkacza Polakiem w turnieju mężczyzn. Hurkacz jest sklasyfikowany na 37. pozycji w ATP i o udział w AO nie musiał się martwić. Obaj zawodnicy rozpoczynają właśnie sezon w Australii, biorąc udział w nowym turnieju w tenisowym kalendarzu - ATP Cup.

W Australian Open w turnieju głównym gry pojedynczej pań zagrają: Magda Linette i Iga Świątek, a w eliminacjach: Katarzyna Kawa, Magda Fręch, Maja Chwalińska, Urszula Radwańska.

Olgierd Kwiatkowski