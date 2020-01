Iga Świątek i Łukasz Kubot zakończyli swój udział w Australian Open na ćwierćfinale. Polska para przegrała z reprezentantami gospodarzy Astrą Sharmą i Johnem-Patrickiem Smithem 6:3, 7:6, 3-10.

Polska para już w trzecim gemie przełamała rywali. Rywale jednak zachowali spokój i w szóstym gemie odpowiedzieli tym samym, doprowadzając do remisu 3:3. Kolejne trzy gemy padły jednak łupem Polaków, którzy wygrali seta 6:3.

Druga partia była bardziej wyrównana. Australijska para grała bardziej regularnie i nie dała się przełamać. Z kolei Świątek i Kubot w piątym i siódmym gemie musieli bronić break pointów. W sumie rywale nie wykorzystali czterech piłek na przełamanie.

Obie pary grały bardzo uważnie i do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break. Polacy rozpoczęli go od prowadzenia 2:0. Jednak australijska para od stanu 2:4 wygrała sześć piłek i doprowadziła do supertie-breaka.



W nim lepsi okazali się gospodarze. Szybko wyszli na prowadzenie 7-1. Nie oddali go już do końca. Mieli sześć piłek meczowych i już pierwszą z nich wykorzystali.



Iga Świątek, Łukasz Kubot (Polska) - Astra Sharma, John-Patrick Smith (Australia) 6:3, 6:7 (4-7), 3-10

