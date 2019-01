Iga Świątek i Łukasz Kubot odpadli w 1/8 finału gry mieszanej w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open. Polski duet przegrał w Melbourne z rozstawionymi z "trójką" Czeszką Barborą Krejcikovą i Amerykaninem Rajeevem Ramem 3:6, 6:4, 5-10.

Pierwszego seta Świątek i Kubot rozpoczęli od straty podania. Po przełamaniu w czwartym gemie doprowadzili do remisu, ale w dalszej części tej partii pozwolili rywalom na jeszcze dwa "breaki". W drugiej to oni dość szybko objęli prowadzenie i kontrolowali jej przebieg. Super tie-break zaczął się z kolei od prowadzenia 5-0 Krejcikovej i Rama. "Biało-Czerwoni" co prawda zmniejszyli stratę (5-8), ale nie zdołali odwrócić losów spotkania.

Warszawianka i lubinianin na otwarcie pokonali finalistów ubiegłorocznego US Open Alicję Rosolską i Chorwata Nikolę Mektica 6:1, 2:6, 10-5.

Zarówno w przypadku 17-letniej Świątek, jak i starszego o 19 lat Kubota, którzy po raz pierwszy połączyli siły podczas imprezy wielkoszlemowej, gra mieszana była dodatkową opcją startu w Melbourne. Nastolatka ze stolicy, która zadebiutowała w seniorskim turnieju tej rangi, w singlu dotarła do drugiej rundy. Lubinianin i Argentyńczyk Horacio Zeballos w deblu awansowali do ćwierćfinału. W nim zmierzą się z Amerykanami Ryanem Harrisonem i Samem Querreyem.

Kubot to ostatni Polak, który pozostał w stawce seniorskich zmagań w tej edycji Australian Open.

Wynik 1/8 finału gry mieszanej:

Barbora Krejcikova, Rajeev Ram (Czechy, USA, 3) - Iga Świątek, Łukasz Kubot (Polska) 6:3, 4:6, 10-5