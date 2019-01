Iga Świątek najpierw przebiła się do I rundy wielkoszlemowego Australian Open, a teraz rywalizuje z 82. rakietą świata - Rumunką Aną Bogdan. Zapraszamy na relację LIVE

Pierwszego seta Polka wygrała do trzech. Miała 16 winnerów przy trzech rywalki.

W drugim górą była Rumunka, która wywalczyła przełamanie w szóstym gemie, odskakując na 4-2.



Na początku III seta obie zawodniczki wygrały swoje gemy serwisowe. Polka była pod ścianą w trzecim, gdy przegrywała 15:40, ale obroniła się i wyszła na prowadzenie 2-1.



Czwartego gema, przy podaniu Bogdan Polka przegrała do zera. Za moment Iga znalazła się pod ścianą, przy własnym podaniu straciła trzy piłki, przez co doszło do pierwszego w trzecim secie przełamania. Rumunka objęła prowadzenie 3-2.



Przed szóstym gemem Polka poprosiła o pomoc medyczną, w związku z problemem mięśniowym lewej nogi. Na korcie pojawiła się fizjoterapeutka i pomagała leżącej Idze. Po masowaniu lewe udo Świątek zostało obandażowane. Bogdan w tym czasie rozgrzewała się.



Po przerwie medycznej Bogdan serwowała dobrze, prowadziła 40-0 i wygrała do 15.

Z turniejem pożegnali się dzisiaj Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz.

Polka wygrała swoje podanie i zniżyła na 3-4.



I runda Australian Open:



Iga Świątek - Ana Bogdan 6-3, 3-6, 3-4 - trwa trzeci set