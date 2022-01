W starciu z Adrianem Mannarino Hubert Hurkacz niespodziewanie był zupełnie bezsilny. Przegrał w trzech setach, zdobywając łącznie tylko dziewięć gemów .

- Adrian z pewnością zagrał dobre spotkanie. Był bardzo regularny przez cały czas. Ja miałem wzloty i upadki i nie zaprezentowałem się dziś wystarczająco dobrze. Męczyłem się trochę z tym, że forhend nie funkcjonował u mnie tak, jakbym tego chciał. Próbowałem do tego wrócić, by w kolejnych setach było coraz lepiej. On naprawdę grał dobre spotkanie, a ja cały czas miałem jakieś małe problemy, które chciałem przezwyciężyć, żeby wrócić do meczu. Adrian spisywał się dobrze, a ja słabiej i niestety, tak to się ułożyło - przyznał Hubert Hurkacz po porażce.



Australian Open. Hubert Hurkacz skomentował porażkę w drugiej rundzie

