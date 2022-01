Po długim zamieszaniu z niezaszczepionym przeciwko COVID-19 Novakiem Djokoviciem w roli głównej australijski minister do spraw migracji anulował jego wizę. Serb złożył odwołanie od tej decyzji, które oddalił jednak Sąd Generalny . W efekcie lider rankingu ATP musiał jak najszybciej opuścić Australię.

To jednak nie koniec. Zgodnie z prawem imigracyjnym Australii Djoković nie może teraz przez trzy lata uzyskać zgody na wjazd do kraju, o ile nie zostanie uznane, że jest to w interesie tego kraju.

- Nie zamierzam teraz przewidywać niczego w tej sprawie. Mowa o trzech latach, ale istnieje możliwość powrotu takiej osoby w odpowiednich okolicznościach i zostanie to w tym czasie rozważone - zapewnił w wywiadzie dla radia 2GB Morrison premier Australii - Scott Morrison .

Australian Open. Hubert Hurkacz o Novaku Djokoviciu

Sprawę Novaka Djokovicia skomentował w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Hubert Hurkacz.



- Ta cała sytuacja jest smutna. Najpierw miał nie lecieć, potem dostał zgodę, a to, co następnie się działo tutaj na miejscu... No cóż, na pewno było mu ciężko - powiedział nasz reprezentant grający w Australian Open.



Polak odniósł się także do poluzowania obostrzeń covidowych, do jakiego doszło w świecie tenisa.



- W poprzednim sezonie kwarantanna była dla wszystkich trudna i cieszę się, że się teraz zmieniło. Nasza pozycja wygląda dużo lepiej niż wtedy - przyznał Hubert Hurkacz.