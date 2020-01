Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy Australian Open. Było jednak sporo nerwów. Przegrywał 0:2. Ostatecznie pokonał Austriaka Dennisa Novaka 6:7 (4), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4 po trwającym ponad trzy godziny pojedynku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Australian Open. Pewne zwycięstwo Federera. Wideo © 2020 Associated Press

Polak w poniedziałek osiągnął najwyższą w karierze pozycję w rankingu ATP - wspiął się na 31.miejsce. Znakomicie zaczął sezon. W drużynowym turnieju ATP Cup pokonał utytułowanych rywali: Argentyńczyka Diego Schwartzmanna, Chorwata Bornę Corica i Austriaka Dominika Thiema. W poprzedzającym start w Australian Open turnieju w Auckland dotarł do półfinału. Jego rywal Dennis Novak niedawno po raz pierwszy awansował do pierwszej setki ATP. W ATP Cup w meczu z Polakami przegrał z 20-letnim Kacprem Żukiem. Polak był wielkim faworytem meczu.

Reklama

Ale na korcie nr 14 w Melbourne Park musiał najpierw stoczyć walkę z samym sobą. Pierwsze piłki pierwszego seta zapowiadały kłopoty. Hurkacz długo grał, by wygrać gema przy własnym podaniu. Ta sytuacja powtarzała się - za wyjątkiem jednego gema wygranego do zera - aż do końca seta. Austriak nie miał za to kłopotów przy własnym podaniu. Ale skończyło się bez przełamań. Doszło do tie-breaku. Przy stanie 4-3 dla rywala Polak przegrał dwa punkty przy własnym serwisie. Mocno się zdenerwował. Nie dał już rady wyjść z beznadziejnej sytuacji. Przegrał 4-7. Novak zakończył seta asem serwisowym.

W drugim secie było już bardzo źle. Przy pierwszej okazji Austriak przełamał serwis Hurkacza. Szybko zrobiło się 0:3. 22-letni tenisista z Wrocławia zaczął się irytować. Powodów do zdenerwowania miał sporo. Nic mu nie wychodziło. Słabo serwował, popełniał dużo niewymuszonych błędów (aż 15, a rywal - 4), jeszcze raz przegrał gema przy własnym serwisie. Set skończył się po 32 minutach. Novak wygrał 6:1.

Zaraz potem sytuacja diametralnie się zmieniła. W kolejnej partii Polak objął komfortowe prowadzenie 3:0, potem 4:1. Przestał się denerwować na siebie, zapomniał o tym co się stało, przypomniał sobie o swoich atutach - pewnym serwisie, agresywnym forhandzie, silnej psychice. Zaczął wyraźnie dominować. Tylko momentami zdarzały mu się chwile dekoncentracji. Wygrał 6:2 w 27 minut. Pojawiała się nadzieja na zwrot akcji.

W czwartym secie Hurkacz potwierdził formę z poprzedniego. Grał swobodnie, tak jak lubi. Kontrolował sytuację. Pomęczył się dłużej w siódmym gemie, ale doprowadził do wyrównania w meczu. Wszystko wróciło do normy. Faworyt znów był faworytem.

Ostatni set tylko do czasu toczył się zgodnie z planem Polaka. Wygrał gema przy podaniu przeciwnika, wydawało się, że trzyma mecz pod kontrolą i zmierza do spokojnego zwycięstwa. Ale proste błędy 22-letniego zawodnika z Wrocławia doprowadziły do zapalnej sytuacji. Z 4:2 zrobiło się 4:4.

Swojego serwisu nie wykorzystał jednak Novak. Ostatni gem przy stanie 5:4 dla Hurkacza był nerwowy. Jak cały mecz. Polak po pięknej akcji przy siatce i zagraniu wolejem postawił kropkę nad i. Po raz pierwszy w karierze awansował do II rundy Australian Open.

I runda Australian Open - gra pojedyncza

Hubert Hurkacz (Polska, 31) - Dennis Novak (Austria) 6:7 (4), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4

Olgierd Kwiatkowski