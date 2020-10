Australian Open. Dyrektor turnieju prosi rząd o łagodniejsze traktowanie tenisistów

Dyrektor wielkoszlemowego turnieju Australian Open Craig Tiley poprosił rząd kraju, by łagodniej traktować tenisistów, którzy w styczniu przylecą do Melbourne na zawody. Ma nadzieję, iż zostaną stworzone specjalne strefy izolacji, pozwalające na swobodne trenowanie i życie.

"Jestem pewien, że turniej odbędzie się zgodnie z planem w dniach 18-31 stycznia" - podkreślił.

Obecnie wszyscy przyjezdni do Australii muszą odbyć w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu 14-dniową kwarantannę. Przy US Open w Nowym Jorku i Rolandzie Garrosie w Paryżu tenisiści byli inaczej traktowani. Teraz to samo ma nastąpić w Australii. Decyzja w tej sprawie jednak jeszcze nie zapadła.



Niedawny Roland Garros wygrała 19-letnia Iga Świątek.