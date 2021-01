Australian Open. Dwa kolejne przypadki pozytywnego wyniku na koronawirusa wśród graczy

Dwóch kolejnych zawodników mających grać w Australian Open miało pozytywny wynik testu na koronawirusa po przybyciu do Melbourne. Trzeci przypadek to "niegrający uczestnik".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tenis. Agnieszka Radwańska: Przechodziłam koronawirusa, nie były to objawy bardzo ciężkie. Wideo INTERIA.TV

Do Melbourne przyleciało już około 1200 osób: graczy, działaczy, trenerów, na rozpoczynający się 8 lutego pierwszy w roku tenisowy turniej Wielkiego Szlema.

Reklama

Wcześniej zanotowano 72 przypadki pozytywnych wyników, w wyniku czego te osoby zostały poddane 14-dniowej izolacji bez możliwości wychodzenia z hotelu np. na trening jak mogą inni gracze.



Rozgniewało to niektórych tenisistów, a Novak Djoković, lider światowego rankingu, apelował do władz o złagodzenie zasad kwarantanny w przypadku tenisistów.



Nie spotkało się to jednak ze zrozumieniem władz stanu Wiktoria, które chcą utrzymać infekcje na niskim poziomie. Premier stanu Daniel Andrews powiedział, że środki są konieczne, aby chronić społeczeństwo, a gwiazdy tenisa "nie zostaną specjalnie potraktowane".

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!