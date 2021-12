- Spróbuję wykorzystać najbliższe dni, żeby dojść do zdrowia, odpocząć i zapomnieć o tenisie. Jestem naprawdę zmęczony sezonem i całym tym rokiem. Rozumiem, że chcielibyście wiedzieć, gdzie i jak rozpocznę sezon, ale zobaczymy co nam przyniesie przyszłość. Nie mogę podać daty. Oczywiście Australian Open szybko się zbliża i niedługo się dowiecie - oświadczył Djoković na konferencji prasowej w Madrycie.

Lider światowego rankingu wypowiadał się po przegranym przez Serbię meczu z Chorwacją 1:2 w półfinale Pucharu Davisa. Sam zdobył punkt za zwycięstwo nad Marinem Ciliciem. Po krótkiej przerwie nie był jednak w stanie razem z Filipem Krajinoviciem przeciwstawić się najlepszemu deblowi świata - Mate Paviciowi i Nikoli Mekticiowi.

Pod koniec listopada dyrektor Australian Open Craig Tiley potwierdził, że wszyscy uczestnicy turnieju będą musieli być zaszczepieni przeciwko COVID-19. Djoković do tej pory odmawia odpowiedzi na pytanie, czy przyjął szczepionkę.

- On mówi, że jest to jego prywatna sprawa. Chcielibyśmy zobaczyć tutaj Novaka. On wie, że będzie musiał się tutaj zaszczepić - podkreślił Tiley.

Australian Open odbędzie się od 17 do 30 stycznia w Melbourne. Niedawno stolica stanu Victoria otworzyła się po szóstym z kolei zamknięciu. Lockdown trwał w tym mieście łącznie przez 260 dni.

