Nierozstawione tenisistki Samantha Stosur i Shuai Zhang wygrały deblową rywalizację w wielkoszlemowym Australian Open. W finale reprezentantka gospodarzy i Chinka pokonały w Melbourne obrończynie tytułu Węgierkę Timeę Babos i Francuzkę Kristinę Mladenovic (2.) 6:3, 6:4.

To pierwsze wspólne zwycięstwo w Wielkim Szlemie Stosur i Zhang. Chinka nigdy wcześniej nie odniosła sukcesu w zawodach tej rangi. Australijka z kolei wywalczyła siódmy tytuł - osiem lat temu triumfowała w US Open w singlu, w US Open 2005 i French Open 2006 cieszyła się z wygranej w deblu, a w Australian Open 2005 oraz Wimbledonie 2008 i 2014 zwyciężyła w mikście.

Poprzednią reprezentantką gospodarzy, która wygrała deblowe zmagania w Melbourne, była w 2005 roku Alicia Molik.

W tej konkurencji w bieżącej edycji Australian Open startowały dwie Polki. Alicja Rosolska odpadła w drugiej rundzie, a Magda Linnette przegrała mecz otwarcia.

Wynik finału gry podwójnej kobiet:

Samantha Stosur, Shuai Zhang (Australia, Chiny) - Timea Babos, Kristina Mladenovic (Węgry, Francja, 2) 6:3, 6:4