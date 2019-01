​Australian Open - debliści Herbert i Mahut z Wielkim Szlemem

Rozstawieni z "piątką" Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut pokonali Fina Henriego Kontinena i Australijczyka Johna Peersa (12.) 6:4, 7:6 (7-1) w finale debla Australian Open. Francuscy tenisiści skompletowali tym samym w Melbourne Karierowego Wielkiego Szlema.

Zdjęcie Pierre-Hugues Herbert (P) i Nicolas Mahut po wygranej w Australian Open /PAP/EPA Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Australian Open. Osaka wygrywa finał. Wideo © 2019 Associated Press

Herbert i Mahut wspólne sukcesy w zawodach tej rangi zaczęli od triumfu w US Open cztery lata temu. W kolejnym sezonie cieszyli się z sukcesu w Wimbledonie, a w poprzednim sezonie we French Open. W niedzielę uzupełnili listę osiągnięć o wygraną w Australian Open. Są ósmą męską parą w historii, która może pochwalić się Karierowym Wielkim Szlemem, czyli zwyciężyli co najmniej raz w każdym z czterech takich turniejów.

Reklama

Kontinen i Peers mają na koncie jeden tytuł wywalczony w imprezie tej rangi - byli najlepsi dwa lata temu właśnie w Melbourne.

W ćwierćfinale tegorocznej edycji zmagań męskich debli odpadł Łukasz Kubot, a Marcin Matkowski przegrał mecz otwarcia.

Wynik finału gry podwójnej mężczyzn:

Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (Francja, 5) - Henri Kontinen, John Peers (Finlandia, Australia, 12) 6:4, 7:6 (7-1)

an/ krys/