Debiutująca w Australian Open Amerykanka Danielle Collins awansowała do półfinału. 25-letnia tenisistka w 1/4 finału pokonała Rosjankę Anastasię Pawljuczenkową 2:6, 7:5, 6:1. Collins po raz pierwszy w karierze znalazła się w najlepszej czwórce Wielkiego Szlema.

Do tej pory występy Collins w Wielkim Szlemie nie były udane. Nie udało jej się wygrać ani jednego meczu. W Melbourne 25-letnia Amerykanka wprawiła w osłupienie tenisowych ekspertów. W drodze do ćwierćfinału odprawiła z kwitkiem m.in. Julię Goerges i Caroline Garcię. Ogromną niespodziankę sprawiła, kiedy wyeliminowała wiceliderkę rankingu Niemkę polskiego pochodzenia Angelique Kerber.



Piękny sen Collins w Australian Open trwa nadal, choć po pierwszym secie pojedynku z Pawljuczenkową wyglądało na to, że to jej koniec przygody z tym turniejem. Collins przegrała bowiem wyraźnie 2:6. Potem jednak sytuacja się odwróciła. Drugą partię, po zaciętej walce, wygrała Amerykanka 7:5. W trzeciej już nie dała rywalce żadnych szans, oddając jej zaledwie jednego gema.

W półfinale rywalką Collins będzie Czeszka Petra Kvitova lub Australijka Ashleigh Barty.