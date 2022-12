Australian Open bez wielkiej rywalki Igi Świątek? Nie ma jej na liście!

31-letnia Rumunka, była liderka listy WTA i dwukrotna triumfatorka turniejów Wielkiego Szlema, od 21 października jest bowiem tymczasowo zawieszona za odnalezienie w próbce pobranej podczas US Open środka o nazwie Roxadustat . To podawany doustnie inhibitor, który gwałtownie poprawia zawartość tlenu w organizmie, stosowany jest do leczenia anemii u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i skazanych na dializy. Już wtedy Halep podkreślała, że wykryta wartość była "ekstremalnie niska" .

Zawieszenie Halep zostanie zniesione? Rumuńska gwiazda zrobiła wielki krok w tym kierunku

Nie zmienia to jednak faktu, że ITIA (International Tennis Integrity Agency) tymczasowo zawiesiła Halep do czasu wyjaśnienia sprawy, a co się z tym wiąże - wykluczyła ją z możliwości gry w kolejnych turniejach. Wiele wskazuje jednak na to, że sytuacja zmierza powoli w kierunku rozwiązania. Jak poinformował Cristian Jura, rumuński sędzia Sądu Arbitrażowego ds. Sportu, tenisowa gwiazda poczyniła kluczowy krok w kierunku zniesienia zawieszenia. Udało jej się bowiem zidentyfikować Roxadustat wśród suplementów, które stosowała, ale - jak twierdzi otoczenie Rumunki - substancja nie miała właściwego oznakowania.