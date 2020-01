Australian Open. Bertens pierwszą od 24 lat Holenderką w 1/8 finału w Melbourne

Holandia czekała 24 lata na to, by reprezentantka tego kraju awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego Australian Open. Stało się to za sprawą rozstawionej z "dziewiątką" Kiki Bertens, która pokonała w sobotę w Melbourne Zarinę Dijas z Kazachstanu 6:2, 7:6 (7-3).

Poprzednią Holenderką w czołowej "16" tego turnieju była w 1996 roku Brenda Schultz-McCarthy.

28-letnia Bertens do drugiego tygodnia zmagań na antypodach awansowała bez straty seta. W Melbourne nigdy wcześniej nie przeszła trzeciej rundy. Jej największym sukcesem w Wielkim Szlemie jest zaś półfinał French Open z 2016 roku.

O awans do najlepszej "ósemki" Australian Open zmierzy się z Hiszpanką Garbine Muguruzą.

Zaledwie cztery z 10 najwyżej rozstawionych zawodniczek dotrwało w Melbourne do 1/8 finału. Poza Holenderką są to: Australijka Ashleigh Barty (1.), Rumunka Simona Halep (4.) i Czeszka Petra Kvitova (7.).