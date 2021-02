Liderka światowego rankingu tenisistek Ashleigh Barty w imponującym stylu awansowała do 2. rundy wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Reprezentantka gospodarzy nie straciła nawet gema w pojedynku z Czarnogórką Danką Kovinić, wygrywając 6:0, 6:0.

Spotkanie trwało zaledwie 44 minuty. W pierwszym secie faworytka pozwoliła 82. w rankingu WTA Kovinić zdobyć tylko pięć punktów, w drugim - o jeden więcej. Z trybun wspierali ją wiwatujący kibice.

"Właśnie o to w tym wszystkim chodzi, to nie do wiary. Nie da się nie cieszyć z gry wieczorem na tym pięknym korcie" - powiedziała 24-letnia tenisistka, która chce zostać pierwszą od 1978 roku australijską triumfatorką tego turnieju.



W ubiegłym roku Barty startowała w Australian Open, ale pozostałe imprezy wielkoszlemowe odpuściła ze względu na pandemię COVID-19.



W 2. rundzie zmierzy się albo z rodaczką Darią Gavrilovą, albo z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo.

Wyniki wtorkowych meczów 1. rundy singla kobiet w Australian Open:

Ashleigh Barty (Australia, 1) - Danka Kovinić (Czarnogóra) 6:0, 6:0

Sofia Kenin (USA, 4) - Maddison Inglis (Australia) 7:5, 6:4

Belinda Bencic (Szwajcaria, 11) - Lauren Davis (USA) 6:3, 4:6, 6:1

Jessica Pegula (USA) - Wiktoria Azarenka (Białoruś, 12) 7:5, 6:4

Garbine Muguruza (Hiszpania, 14) - Margarita Gasparian (Rosja) 6:4, 6:0

Elise Mertens (Belgia, 18) - Leylah Fernandez (Kanada) 6:1, 6:3

Jennifer Brady (USA, 22) - Aliona Bolsova Zadoinov (Hiszpania) 6:1, 6:3

Ann Li (USA) - Shuai Zhang (Chiny, 31) 6:2, 6:0

Nao Hibino (Japonia) - Astra Sharma (Australia) 2:6, 6:3, 7:5

Ludmiła Samsonowa (Rosja) - Paula Badosa (Hiszpania) 6:7 (4-7), 7:6 (7-4), 7:5

Nadia Podoroska (Argentyna) - Christina McHale (USA) 6:4, 6:4

Kaia Kanepi (Estonia) - Anastasija Sevastova (Łotwa) 6:3, 6:1

Lin Zhu (Chiny) - Whitney Osuigwe (USA) 6:1, 6:1

Swietłana Kuzniecowa (Rosja) - Barbora Strycova (Czechy) 6:2, 6:2

Madison Brengle (USA) - Arina Rodionova (Australia) 6:1, 6:2

Jelina Switolina (Ukraina, 5) - Marie Bouzkova (Czechy) 6:3, 7:6 (7-5)

Heather Watson (W.Brytania) - Kristyna Pliskova (Czechy) 7:6 (7-4), 7:6 (7-3)

Jekaterina Aleksandrowa (Rosja, 29) - Martina Trevisan (Włochy) 6:3, 6:4

Coco Gauff (USA) - Jil Teichmann (Szwajcaria) 6:3, 6:2

Kristina Mladenovic (Francja) - Maria Sakkari (Grecja, 20) 6:2, 0:6, 6:3