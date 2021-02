Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Rozstawiona z numerem 23. tenisistka przegrała w poniedziałek z Amerykanką Bernardą Perą 0:6, 4:6.

33-letnia Kerber jest triumfatorką Australian Open z 2016 roku. Jej tegoroczna przygoda z kortami w Melbourne trwała jednak wyjątkowo krótko.

Pierwszego seta przegrała już po 19 minutach. Drugiego również zaczęła źle. Zajmująca 66. miejsce w światowym rankingu Pera objęła w nim prowadzenie 3:0 i choć później raz przegrała swoje podanie, to ostatecznie nie dała rywalce szans na odwrócenie losów meczów. Spotkanie trwało łącznie 72 minuty.



To była pierwsza konfrontacja tych tenisistek.



Pera najlepszy występ w Australian Open odnotowała w 2018 roku, kiedy dotarła do trzeciej rundy. Na drodze do powtórzenia tego wyniku stanie jej teraz reprezentantka Kazachstanu Zarina Dijas, która wygrała ze Słowenką Tamarą Zidansek 6:2, 7:5.

Wyniki poniedziałkowych meczów 1 rundy singla kobiet:

Iga Świątek (Polska, 15) - Arantxa Rus (Holandia) 6:1, 6:3

Naomi Osaka (Japonia, 3) - Anastazja Pawliuczenkowa (Rosja) 6:1, 6:2

Camila Giorgi (Włochy) - Jarosława Szwedowa (Kazachstan) 6:3, 6:3

Zarina Diyas (Kazachstan) - Tamara Zidansek (Słowenia) 6:2, 7:5

Venus Williams (USA) - Kirsten Flipkens (Belgia) 7:5, 6:2

Caroline Garcia (Francja) - Polona Hercog (Słowenia) 7:6 (7-6), 6:3

Rebecca Marino (Kanada) - Kimberly Birrell (Australia) 6:0, 7:6 (11-9)

Nina Stojanovic (Serbia) - Irina-Camelia Begu (Rumunia) 6:3, 6:4

Serena Williams (USA, 10) - Laura Siegemund (Niemcy) 6:1, 6:1

Bernarda Pera (USA) - Angelique Kerber (Niemcy, 23) 6:0, 6:4

Timea Babos (Węgry) - Ysaline Bonaventure (Belgia) 7:6 (7-0), 6:4

Sara Errani (Włochy) - Wang Qiang (Chiny, 30) 2:6, 6:4, 6:4

Daria Kasatkina (Rosja) - Katie Boulter (W. Brytania) 6:1, 6:4

Ajla Tomljanovic (Australia) - Misaki Doi (Japonia) 6:2, 6:1

Anna-Karolina Schmiedlova (Słowacja) - Mayo Hibi (Japonia) 7:6 (7-2), 6:4

Su-wei Hsieh (Tajwan) - Cwetana Pironkowa (Bułgaria) 7:5, 6:2

Ons Jabeur (Tunezja, 27) - Andrea Petkovic (Niemcy) 6:3, 3:6, 6:4

