Brytyjski tenisista Andy Murray, były lider światowego rankingu, otrzymał "dziką kartę" na wielkoszlemowy Australian Open - poinformowali we wtorek organizatorzy styczniowego turnieju w Melbourne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szczere wyznanie Andy'ego Murraya. Tenisista o swoim powrocie po ciężkiej kontuzji. Wideo AFP

Murray pięć razy grał w finale tej imprezy, po raz ostatni w 2016 roku, ale nigdy jej nie wygrał. Przed rokiem nie wystąpił w Melbourne z powodu operacji biodra.

Reklama

32-letni Szkot ma na koncie trzy wielkoszlemowe triumfy - w US Open (2012) oraz dwukrotnie w Wimbledonie (2013, 2016). W ostatnich latach zmagał się jednak z przewlekłymi kłopotami zdrowotnymi i teraz walczy o powrót do czołówki. Obecnie zajmuje 289. miejsce w rankingu ATP, a przed tygodniem był 503. Ten skok zapewnił mu awans do ćwierćfinału wysoko notowanego turnieju w Pekinie.

Organizatorzy Australian Open liczą także na występ Kim Clijsters, nieobecnej na kortach od siedmiu lat z powodów rodzinnych. W ubiegłym miesiącu 36-letnia Belgijka niespodziewanie ogłosiła, że planuje powrót do rywalizacji w 2020 roku.