17-letnia amerykańska tenisistka Amanda Anisimova wygrała z rozstawioną z "24" Ukrainką Łesią Curenko 6:0, 6:2 w drugiej rundzie Australian Open. Na tej tym samym etapie z wielkoszlemowym turniejem w Melbourne pożegnała się występująca z "dziewiątką" Holenderka Kiki Bertens.

Urodzona w New Jersey Anisimova, której rodzice są Rosjanami, zajmuje 92. miejsce w światowym rankingu i jest najmłodszą zawodniczką w Top100. Po raz trzeci bierze udział w zmaganiach w głównej drabince Wielkiego Szlema. Zarówno we French Open 2017, jak i w ubiegłorocznym US Open przegrała mecz otwarcia.

Curenko dwa tygodnie temu dotarła do finału turnieju WTA w Brisbane. W środę nie miała jednak dobrego dnia - zanotowała tylko dziewięć uderzeń wygrywających, a cały mecz trwał 54 minuty.

Ukrainka znalazła się w składzie swojej reprezentacji na lutowy turniej Grupy I Strefy Euro-Afrykańskiej Pucharu Federacji w Zielonej Górze.

Za trzy tygodnie w Polsce zaprezentuje się również Anastazja Pawliuczenkowa. Rosjanka (jej drużyna będzie grupowym rywalem "Biało-Czerwonych" w Zielonej Górze), będąca 44. rakietą świata, pokonała w środę Bertens 3:6, 6:3, 6:3.

Holenderka, która jest półfinalistką French Open sprzed trzech lat i ćwierćfinalistką ubiegłorocznej edycji Wimbledonu, w Melbourne nigdy nie notowała znaczących wyników. Jej najlepszym rezultatem w tej imprezie jest trzecia runda, do której dotarła 12 miesięcy temu.

Zdjęcie Amanda Anisimova / AFP

Wyniki środowych meczów 2. rundy turnieju kobiet:

Amanda Anisimova (USA) - Łesia Curenko (Ukraina, 24) 6:0, 6:2



Ashleigh Barty (Australia, 15) - Yafan Wang (Chiny) 6:2, 6:3



Maria Sakkari (Grecja) - Astra Sharma (Australia) 6:1, 6:4



Sloane Stephens (USA, 5) - Timea Babos (Węgry) 6:3, 6:1



Petra Martić (Chorwacja, 31) - Marketa Vondrousova (Czechy) 6:4, 7:5



Aliaksandra Sasnowicz (Białoruś) - Anett Kontaveit (Estonia, 20) 6:3, 6:3

Anastazja Pawliuczenkowa (Rosja) - Kiki Bertens (Holandia, 9) 3:6, 6:3, 6:3

Danielle Collins (USA) - Sachia Vickery (USA) 6:3, 7:5



Caroline Garcia (Francja, 19) - Zoe Hives (Australia) 6:3, 6:3