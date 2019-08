Hubert Hurkacz walczy z Francuzem Benoitem Paire'em w finale turnieju ATP Winston-Salem. Pierwszego seta wygrał Polak 6:3, ale w kolejnym lepszy Francuz, który zwyciężył 6:3. Śledź przebieg pojedynku z Interią!

22-letni Hurkacz, dotychczas 41. w światowym rankingu w Winston-Salem jest rozstawiony z "trójką", a rywal z "jedynką".

Na zwycięzcę czeka 250 pkt w rankingu i 96,5 tys. USD.

Turniej w Winston-Salem jest ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się w poniedziałek w Nowym Jorku wielkoszlemowym US Open. Hurkacz na kortach Flushing Meadows zacznie rywalizację od pojedynku z niemal dokładnie 10 lat starszym Francuzem Jeremym Chardym.

Bardzo dobry początek polskiego tenisisty. Rozpoczął mecz od prowadzenia 2:0. Niestety, chwilę później Parie zdołał wygrać gema przy podaniu Hurkacza. Zapowiada się zacięte spotkanie.



Hurkacz znów przełamuje rywala. Bardzo dobry i pewny gem w wykonaniu tenisisty z Wrocławia.



Tym razem Polak nie wypuszcza szansy z rąk i wygrywa swój gem serwisowy. Jest 4:1.



Szkoda, było blisko. Hurkacz miał świetną piłkę na break pointa, ale trafia w siatkę. Potem Paire łatwo wygrywa kolejne punkty i drugiego gema w tym meczu.



Jest 5:2. Dobra gra Hurkacza. Bardzo pomaga sobie serwisem. Przed nami może decydująca faza pierwszego seta.



Gem pełen zwrotów akcji. Było 40:0, ale Paire zaczął grać słabiej, denerwował się, co wykorzystał Hurkacz i doprowadził do wyrównania. Francuz opanował kryzys i obronił się. Set trwa dalej.



Jest. Pierwszy set dla Hurkacza. Wszystko trwało 35 minut.



Na początek drugiego seta Paire wygrywa gema przy własnym serwisie.



Szybka odpowiedź Hurkacza. Francuz zdobywa tylko jeden punkt. Remis 1:1.



Było 40:0 dla Paire'a, ale od tego momentu tenisista z Francji zaczął popełniać błąd za błędem i Hurkacz przełamuje rywala. Bardzo korzystna sytuacja dla Polaka. Jest 2:1.



2:2. Hurkacz psuje ostatnią piłkę po odważnym ataku przy siatce. Francuz snuje się po korcie, rozmawia z sobą, trenerem i publicznością, ale potrafi popisać się niekonwencjonalnym zagraniem. Walczy do końca.



Polak miał break-pointy, niestety, nie wykorzystał ich. Paire prowadzi 3:2.



Hurkacz broni swojego serwisu, ale Francuz gra coraz lepiej.



Mecz się wyrównał, o zwycięstwach w gemach decydują jedna, dwie piłki. Paire prowadzi w drugim secie 4:3.



Francuz wykorzystał słabość Hurkacza. Cały czas miał przewagę w tym gemie, w końcu tenisista z Wrocławia przy próbie ataku wyrzuca piłkę na aut i przegrywa gema przy własnym serwisie. Jest 3:5.



Bardzo dobra gra Francuza w końcówce drugiego seta, który wygrał trzy gemy z rzędu. Mamy w meczu remis.





Finał:

Hubert Hurkacz (Polska, 3) - Benoit Paire (Francja, 1) 6:3, 3:6.