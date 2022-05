ATP w Rzymie. Hubert Hurkacz i Grigor Dimitrow odpadają również w deblu

Olgierd Kwiatkowski Tenis

Hubert Hurkacz zakończył udział w turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. Po niezwykle udanym występie w Madrycie, gdzie dotarł do ćwierćfinału w singlu i do półfinału w deblu, we Włoszech odpadł w pierwszej rundzie gry pojedynczej i w drugiej gry podwójnej. W środę wieczorem wraz z Grigorem Dimitrowem ulegli w deblu Chorwatom Mate Paviciowi i Nikoli Mekticiowi 5:7, 5:7

Zdjęcie Hubert Hurkacz / OSCAR DEL POZO / East News