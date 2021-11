Wcześniej rozstawiony z numerem siódmym Hurkacz pokonał Australijczyka Jamesa Duckwortha 6:2, 6:7 (4-7), 7:5 i dzięki temu zapewnił sobie awans do kończących sezon zawodów ATP Finals w Turynie, z udziałem ośmiu najlepszych tenisistów. Będzie to trzeci pojedynek Hurkacza z Djokovicem. Spotkali się dwukrotnie w 2019 roku i lepszy był Serb: w Wimbledonie oraz we French Open.

"Nole" to jeden z najbardziej utytułowanych tenisistów w historii, zwycięzca 20 turniejów wielkoszlemowych, w tym tegorocznych Australian Open, French Open oraz Wimbledonu. Miał szansę na klasycznego Wielkiego Szlema, ale w finale US Open przegrał z Daniiłem Miedwiediewem.





Tenis. ATP w Paryżu. Hubert Hurkacz - Novak Djoković: O której mecz? Kiedy spotkanie?

Wieczorem w paryskiej hali Bercy rozegrane zostaną pozostałe dwa ćwierćfinały, w których Rosjanin Daniił Miedwiediew (nr 2) zmierzy się z Francuzem Hugo Gastonem, a Norweg Casper Ruud (6) z Niemcem Alexandrem Zverevem (4).

Mecz Hubert Hurkacz - Novak Djoković w półfinale turnieju ATP w Paryżu odbędzie się w sobotę 6 listopada o godzinie 14. Wcześniej rozpocznie się spotkanie deblistów, z którego mogą wynikać ewentualne opóźnienia.





ATP Finals w Turynie. Hubert Hurkacz i siedmiu innych tenisistów zagra o prestiż

Do ATP Finals w Turynie (14-21 listopada) obok Hurkacza zakwalifikowali się: Djokovic, Miedwiediew, Grek Stefanos Tsitsipas, Zverev, Rosjanin Andriej Rublow, Włoch Matteo Berrettini i Ruud. Dotychczas jedynym Polakiem, który wystąpił w turnieju tej rangi w singlu był Wojciech Fibak. W 1976 roku w Houston dotarł do finału, który w pięciu setach przegrał z Hiszpanem Manuelem Orantesem.

Pierwszy raz w historii zdarzyło się jednak, że w kończących sezon turniejach wystąpią zarówno reprezentant, jak i reprezentantka Polski. W Meksyku w dniach 10-17 listopada zaprezentuje się Iga Świątek.

Wyniki ćwierćfinałów ATP w Paryżu:

Hubert Hurkacz (Polska, 7) - James Duckworth (Australia) 6:2, 6:7 (4-7), 7:5

Novak Djokovic (Serbia, 1) - Taylor Fritz (USA) 6:4, 6:3