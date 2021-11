Djoković dosyć łatwo wygrał pierwszego seta. Węgier praktycznie nie stawił mu oporu, nie miał żadnego break pointa. Serb dwukrotnie przełamał serwis rywala. W drugim secie nastąpiła metamorfoza Fucsovicsa. Wygrał jednego gema przy podaniu lidera rankingu, ale to wystarczyło, by wyrównał stan pojedynku.

Trzeci set był najbardziej wyrównany. Serb prowadził 3:1, ale mimo to Węgier odrobił stratę przełamania. Później Djoković grał dużo pewniej i regularniej. Miał meczbola przy stanie 5:2, ale wykorzystał kolejnego - przy własnym serwisie - i wygrał 6:3.

Djoković walczy w Paryżu, gdzie wygrywał pięciokrotnie, m.in. o to, by zachować pozycję numer 1 na koniec sezonu. Zagraża mu jedynie Daniił Miedwiediew, któremu uległ w Nowym Jorku, tracąc szansę na zaliczenie kalendarzowego Wielkiego Szlema. Oprócz turnieju we Francji Serb wystąpi jeszcze w Mastersie w Turynie.



W paryskiej hali Bercy w trzeciej rundzie zagra ze zwycięzcą spotkania dwóch Francuzów Adrian Mannarino - Gael Monfils. Mecz rozegrany zostanie w czwartek. Transmisja w Polsat Sport.

II runda turnieju Rolex Paris Masters ATP 1000 (pula nagród 2 603 700 euro)

Novak Djoković (Serbia, 1) - Marton Fucsovics (Węgry) 6:2, 4:6, 6:3.