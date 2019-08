ATP w Montrealu. Porażka Huberta Hurkacza z Gaelem Monfilsem

Najlepszy polski tenisista, po trwającym nieco ponad godzinę meczu, uległ w trzeciej rundzie turnieju w Montrealu Francuzowi Gaelowi Monfilsowi 4:6, 0:6.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hubert Hurkacz wygrał ze Stefanosem Tsitsipasem w 2. rundzie turnieju w Montrealu. Wideo © 2019 Associated Press

32-letni Francuz, sklasyfikowany na 20. pozycji w rankingu ATP, nie ma za sobą rewelacyjnego sezonu, ale wygrał jeden turniej - w Rotterdamie, grał w półfinałach w Dubaju i tam gdzie Polak w Indian Wells. Od tego czasu nieźle zaprezentował się w Roland Garrosie, dochodząc do czwartej rundy. To wciąż liczący się w stawce zawodnik, choć nieobliczalny. W Montrealu pokonał wcześniej rywali z niższej półki, grającego z "dziką kartą" Petera Polansky’ego i kwalifikanta Ilję Iwaszkę.

Reklama

Pierwszy set nie wskazywał na to, że Monfils tak łatwo wygra. Polak miał szansę przełamać rywala już w drugim gemie. Potem mecz toczył się zgodnie z serwisem. W tym elemencie gry Hurkacz czuł się do czasu bardzo dobrze. Przy stanie 4-5 popełnił jednak kilka niezrozumiałych błędów i oddał seta.

Później jednak mecz toczył się pod dyktando francuskiego zawodnika. Wrocławianin nie był w stanie ugrać gema, z każdą kolejną piłką był coraz bardziej zniechęcony. Był to prawdopodobnie najgorszy set w tym sezonie w wykonaniu Hurkacza.

Polak po raz trzeci w karierze zagrał o ćwierćfinał ATP Masters 1000, zawodów ustępujących rangą jedynie turniejom Wielkiego Szlema. Podobnie jak w Kanadzie w trzeciej rundzie przegrał w Madrycie z Aleksandrem Zvierievem. Na razie tylko w Indian Wells przeszedł tę fazę, w ćwierćfinale ulegając Rogerowi Federerowi.

Polak może więc zaliczyć występ w Montrealu do udanych. Zarobił 70 tys. dol., 90 punktów do rankingu, w którym awansuje do pierwszej 40. W przyszłym tygodniu Hurkacz zagra w kolejnym turnieju ATP Masters 1000 - w Cincinnati.

ok

III runda gry pojedynczej Rogers Cup w Montrealu

Gael Monfils (Francja, 16) - Hubert Hurkacz 6:4, 6:0