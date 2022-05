ATP w Madrycie. Hubert Hurkacz przegrywa w półfinale debla

Brytyjczyk i Holender zrewanżowali się za niedawną porażkę w finale turnieju w Miami. Hurkacz i Isner wygrali wtedy 7:6, 6:4. Od tego meczu minął ponad miesiąc. Skupski i Koolhof nabrali rozpędu. Niedawno wystąpili w finale w Barcelonie, w rankingu ATP Race - uwzględniającym tylko wyniki z tego roku - są na pierwszym miejscu.

Niewykorzystana piłka setowa Hurkacza i Isnera w tie breaku

Pierwszy set trwał blisko godzinę. Żaden z duetów nie był w stanie wypracować sobie na stałe przewagi przełamania. Pierwszy raz lepsi przy gemie serwisowym rywali okazali się Brytyjczyk i Holender, wychodząc na prowadzenie 3:2. Natychmiast jednak Polak z Amerykaninem odrobili stratę. Potem break pointy mieli jeszcze Skupski i Koolhof. Nie wykorzystali ich.

Losy seta rozstrzygnęły się w tie breaku. Lepiej zagrała go para brytyjsko-holenderska. Przy wyniku 6:4 nie zdołali jednak postawić kropki nad i. Zmarnowali dwie piłki setowe. Potem to Hurkacz z Isnerem zaprzepaścili szansę na objęcie prowadzenia w meczu. Było 7:6, ale serwis rywali. Polak źle zagrał z returnu.

Punkty zdobywali już tylko Skupski i Koolhof. 9:7 w tie breaku. Pierwszy set dla nich.

Miłe złego początki

W kolejnej partii Hurkacz z Isnerem zagrali na początku dużo lepiej. Częściej zagrażali rywalom. Bardzo szybko objęli prowadzenie 3:1. Przełamanie nastąpiło w trzecim gemie, w którym Hurkacz dobrze returnował.

Kolejne trzy gemy wygrali jednak Koolhof i Skupski. Przy własnych serwisach nie stracili punktu. Emocjonująco zrobiło się przy wyniku 4:4. Polak i Amerykanin byli o krok od przełamania, prowadzili 40:15. Trzy punkty z rzędu zdobyli jednak przeciwnicy. Prowadzili 5:4.

Nie doszło do tie breaka. W 12. gemie Brytyjczyk i Holender bezbłędnie wypunktowali Hurkacza i Isnera. Wygrali do 0 przy serwisie Hurkacza. Awansowali do finału.

W Rzymie Hurkacz zagra z Dimitrowem. Znają już rywali

Hurkacz żegna się z Madrytem. Zagrał w ćwierćfinale singla, w którym uległ Novakowi Djokovicowi i w półfinale debla.

25-letni wrocławianin przenosi się do Rzymu. W singlu czeka go pojedynek z Davidem Goffinem. W grze podwójnej tym razem jego partnerem będzie Bułgar Grigor Dimitrow. W pierwszej rundzie zagrają z Chorwatem Ivanem Dodigiem i Amerykaninem Austinem Krajickiem.

Olgierd Kwiatkowski

Półfinał turnieju deblowego Mutua Madrid Open (pula nagród 6 744 165 euro)

Neal Skupski/Wesley Koolhof (Wielka Brytania/Holandia, 7) - John Isner/Hubert Hurkacz (USA/Polska) 7:6 (7), 7:5



