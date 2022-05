ATP w Madrycie. Hubert Hurkacz - Novak Djoković. Kiedy mecz? O której godzinie?

W pierwszej rundzie rozstawiony z "12" wrocławianin pokonał po prawie trzygodzinnym pojedynku Boliwijczyka Hugo Delliena 7:5, 6:7 (11-13), 6:3, a w środę spędził na korcie pół godziny mniej wygrywając z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną 6:4, 4:6, 7:6 (7-5).

W puli nagród madryckiego turnieju jest 6,57 mln euro. Hurkacz zapewnił już sobie prawie 170 tys. euro premii i 180 punktów do rankingu, co "wirtualnie" przesunęło go z 14. na 12. pozycję.

Z Djokovicem Polak rywalizował dotychczas trzykrotnie i wszystkie mecze przegrał.

