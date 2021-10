Norweg, który był rozstawiony z numerem "6", uległ Diego Schwartzmanowi 3:6, 3:6. Ruud to jeden z najrówniej grających zawodników sezonu. W tym roku wygrał pięć turniejów ATP, najwięcej ze wszystkich graczy.

Hurkacz o krok od Nadala, do Ruuda traci 60 punktów

Przed Indian Wells zajmował ósme miejsce w rankingu ATP Race to Turin. O jedną pozycję wyprzedzał Huberta Hurkacza, mając nad Polakiem przewagę 150 punktów. W tej chwili Ruud nadal jest wyżej w tej klasyfikacji niż wrocławianin, awansował nawet o jedną pozycję, wyprzedzając Rafaela Nadala, który nie wystąpi do końca sezonu.

Za awans do IV rundy Norweg zarobił bowiem 90 punktów, ale w Indian Wells już nie zagra. Natomiast Hurkacz jest nadal w turnieju i czeka go występ w ćwierćfinale. Zakwalifikowanie się do najlepszej ósemki w Indian Wells oznacza, że otrzyma 180 punktów, czyli w ATP Race traci w tej chwili do Ruuda 60 punktów, ale już do Nadala tylko 30.

Gdyby Polak dostałby się do półfinału, zyskałby 360 punktów. Wtedy byłby wyżej w ATP Race niż Nadal i Ruud, ale będzie mu bardzo trudno.



Oprócz Indian Wells w planach Hurkacza: Wiedeń, Paryż i Sztokholm. A potem Turyn?

Polak jest już teraz de facto ósmy w wyścigu do Turynu, ale w Indian Wells pozostał jeszcze jeden poważny rywal dla Hurkacza. To Jannik Sinner, który gra dziś w nocy o ćwierćfinał z Taylorem Fritzem. Włoch traci w tej chwili do Polaka 360 punktów.

Indian Wells ma ogromne znaczenie w walce o występ w Mastersie, bo jest jednym z dwóch najwyżej punktowanych turniejów w tej części sezonu. W listopadzie odbędzie się jeszcze jeden ATP Masters 1000 - w paryskiej hali Bercy. Hurkacz będzie próbował jeszcze zdobywać punkty (przynajmniej znajduje się na liście zgłoszeń) w: Paryżu, ATP 500 w Wiedniu oraz w ATP 250 w Sztokholmie, ostatnimi zawodami, które zaliczają się do rankingu ATP Race.

Masters Finals w Turynie odbędzie się w połowie listopada. Wystartuje w nim ośmiu najlepszych zawodników sezonu.

Czołówka rankingu ATP Race

(stan na 13 października po dwóch meczach IV rundy Indian Wells)

1. Novak Djoković (Serbia) 8370 pkt.

2. Daniił Miedwiediew (Rosja) 6470 pkt.

3. Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5560 pkt.

4. Alexander Zverev (Niemcy) 5005 pkt.

5. Andriej Rublow (Rosja) 4165 pkt.

6. Matteo Berretini (Włochy) 4000 pkt.

7. Casper Ruud (Norwegia) 3015 pkt.

8. Rafael Nadal (Hiszpania) 2985 pkt.

9. Hubert Hurkacz (Polska) 2955 pkt.

10. Jannik Sinner (Włochy) 2595 pkt.

11. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 2330 pkt.