Rywalem Djokovicia będzie Lorenzo Musetti. Sklasyfikowany na 57. pozycji niespełna 20-letni Włoch dał się we znaki liderowi rankingu w ubiegłym roku. Podczas Roland Garros Musetti wygrał dwa pierwsze sety, ale potem przegrał dwa kolejne, a w trzecim skreczował.

Ale w Dubaju warunki do gry i okoliczności będą zupełnie inne. Mecz rozgrywany będzie na twardej nawierzchni, a Djoković jest głodny gry jak nigdy.

"Byłem załamany" - powiedział Djoković

34-letni tenisista z Belgradu może wreszcie zagrać. W styczniu miał wystąpić w Australian Open i powalczyć w Melbourne o dziesiąte zwycięstwo w tym wielkoszlemowym turnieju.

Po przylocie do Australii Djoković został zatrzymany na lotnisku a potem umieszczony w hotelu dla imigrantów. Serb nie zaszczepił się i zdaniem przedstawicieli rządu krajowego naruszył miejscowe przepisy sanitarne. Ostatecznie sąd podjął decyzję o deportacji tenisisty. Djoković po 12 dniach pobytu w Melbourne wrócił do Belgradu.

- Byłem bardzo rozemocjonowany po powrocie z Australii. Potrzebowałem trochę czasu, żeby psychicznie odpocząć. Byłem załamany. Byłem przejęty tym, jak ta sprawa się potoczyła i jak zostałem potraktowany - opowiadał Djoković podczas konferencji prasowej w Dubaju. - Zacząłem treningi 10 dni po powrocie. Codziennie przeprowadziłem treningi ogólnorozwojowe. Na korcie najpierw ćwiczyłem w Belgradzie. Lubię grać, lubię uderzać piłkę rakietą, to przyszło mi łatwo. Ale po takiej przerwie trzeba było pewne rzeczy poprawić i trochę popracować, wykorzystując każdą minutę treningu - dodał.

Djoković: "Będę grał tam, gdzie mogę"

Do turnieju w Dubaju Djoković przystępuje z jasnym celem - chce wygrać. - Jedyny scenariusz jaki mam teraz w głowie to wygrać tutaj każdy mecz - zadeklarował.

A co dalej? Wiadomo, że Serb nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19 i nie zamierza się zaszczepić. A to oznacza, że nie zostanie dopuszczony do startu w niektórych turniejach, w których organizatorzy wymagają paszportu covidovego.

- Śledzę na bieżąco przepisy. Kiedy zobaczę, że dostanę zgodę na start w danym turnieju, to będę próbował tam zagrać. Oczywiście, nie będę grać całego sezonu. To nie jest moim zamiarem. Myślę o tym, by zagrać w Wielkim Szlemie i w turniejach Masters 1000. Ale w tej chwili sytuacja jest różna. Nie mogę wybierać. Będę grał tam, gdzie mogę, gdzie będę miał taką możliwość - wyjaśnił swoją sytuację Djoković.

Hurkacz zagra singla we wtorek. W poniedziałek - debel

W turnieju w Dubaju zagra również Hubert Hurkacz. Przeciwnikiem tenisisty z Wrocławia będzie Kazach Alexander Bublik. Ten mecz odbędzie się we wtorek. W poniedziałek Hurkacz wystąpi w deblu. W parze z Włochem Janikiem Sinnerem zagra z Bublikiem i Turkiem Altugiem Celikbelikiem.

Olgierd Kwiatkowski