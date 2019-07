Rozstawiony z numerem czwartym Serb Duszan Lajović pokonał Węgra Attilę Balazsa 7:5, 7:5 w finale turnieju ATP na kortach ziemnych w chorwackiej miejscowości Umag. Węgierski tenisista do głównej drabinki dostał się z kwalifikacji.

29-letni Lajović, dotychczas 36. w światowym rankingu, po raz pierwszy w karierze wygrał turniej tej rangi.

Z kolei rok starszy Balazs, który w 2014 roku na dwa lata w ogóle wziął rozbrat z tenisem, po raz pierwszy dotarł do finału. Dzięki temu w najnowszym notowaniu klasyfikacji tenisistów przesunie się z zajmowanego dotychczas 207. miejsca w okolice 145.

"Zająłem się trenowaniem, ale to zajęcie dość szybko mnie znudziło. Stwierdziłem, że jestem jeszcze zbyt młody, by szkolić innych, a powinienem sam jeszcze raz spróbować sił. Dziś wiem, że to była dobra decyzja" - podkreślił Węgier, cytowany przez oficjalną stronę internetową cyklu ATP.

Wynik finału:

Duszan Lajović (Serbia, 4.) - Attila Balazs (Węgry) 7:5, 7:5