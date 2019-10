Hubert Hurkacz wygrał z Gaelem Monfilsem 6:2, 7:6 (7-1) w drugiej rundzie turnieju ATP w Szanghaju. Mecz trwał tylko godzinę i 16 minut.

Zajmujący 34. miejsce w rankingu ATP wrocławianin zrewanżował się jedenastemu na tej liście rywalowi za porażkę w ich jedynym pojedynku, w sierpniu w Montrealu. "Hubi" świetnie serwował, szczególnie pierwszym podaniem. W pierwszym secie miał stuprocentową skuteczność w tym elemencie (12/12), a w całym pojedynku 86-procentową.



Polak przełamał podanie rywala już w trzecim gemie.

W piątym miał trzy kolejne trzy break pointy, ale tym razem Francuz się obronił. Monfilsowi ta sztuka nie udała się w siódmym gemie. Po raz kolejny oddał własny serwis i przegrywał już 2:5.

Hurkacz zamknął pierwszego seta przy własnym podaniu, zwyciężając 6:2.

Druga partia nie rozpoczęła się o czasie, ponieważ zaczął padać deszcz. Przerwa trwała godzinę i pięć minut.

W drugim secie obaj tenisiści wygrywali pewnie swoje podania.

Jako pierwszy problemy z utrzymaniem serwisu miał Monfils. Jednak przy równowadze dwa dobre pierwsze podania pozwoliły mu wygrać siódmego gema. I jak to w tenisie bywa, w następnym gemie problemy miał Hurkacz. Polak musiał bronić nawet pierwszego break pointa w meczu, ale świetnie zagrał kilka razy przy siatce i nawet parada Francuza na koniec mu nie pomogła. Potem dwa kolejne punkty wrocławianina i zrobiło się 4:4.

W dziewiątym gemie doszło do najpiękniejsze wymiany spotkania. Hurkacz zagrał dobrego loba z bekhendu, Monfils próbował smecza, ale zobaczył, że nie doskoczy do piłki, więc pobiegł za nią, i odegrał tzw. hot-doga, czyli między nogami będąc odwróconym tyłem do siatki. Polak zastosował więc skrót, rywal dobiegł i nawet dość dobrze odegrał wzdłuż linii, ale nasz tenisista zdążył do piłki i przebił ją w niebronione pole.

Ponieważ obaj zawodnicy nie dali się przełamać do końca partii, o jej rozstrzygnięciu decydował tie-break.

Francuz zaczął go fatalnie - od podwójnego błędu serwisowego, a potem było tylko gorzej. Pierwszy punkt Monfils zdobył przy stanie 0-6, ale po chwili wyrzucił piłkę na aut, przegrywając pojedynek.

W trzeciej rundzie Hurkacz zagra ze zwycięzcą meczu pomiędzy Grekiem Stefanosem Tsitsipasem a Kanadyjczykiem Feliksem Augerem-Aliassime'em.



Druga runda gry pojedynczej:

Hubert Hurkacz (Polska) - Gael Monfils (Francja, 9.) 6:2, 7:6 (7-1)



Zdjęcie Hubert Hurkacz / AFP

