​Ćwierćfinalista niedawnego, wielkoszlemowego US Open Rosjanin Andriej Rublow będzie rywalem Huberta Hurkacza w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP rangi Masters 1000 na kortach ziemnych w Rzymie (pula nagród 3,5 mln euro).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. US Open. Dominic Thiem zwycięzcą. Mordercza walka w finale. Wideo © 2020 Associated Press We wtorek rozstawiony z "dziewiątką" Rublow wygrał z argentyńskim kwalifikantem Facundo Bagnisem 6:4, 6:4.

Dzień wcześniej Hurkacz pokonał na otwarcie Brytyjczyka Daniela Evansa 6:3, 3:6, 7:5.

W rankingu światowym Polak zajmuje 31. miejsce, a Rosjanin jest 12. Jeszcze ze sobą nie grali.

Wrocławianin po raz pierwszy w karierze znalazł się w głównej drabince prestiżowej imprezy w Rzymie. Ten turniej to jego drugi w tym roku start na kortach ziemnych. W ubiegłym tygodniu w austriackim Kitzbuehel odpadł w drugiej rundzie.

W stolicy Italii w deblu zaprezentuje się też Łukasz Kubot, w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Rozstawieni są z trójką, a ich pierwsi przeciwnicy to Francuzi Nicolas Mahut i Benoit Paire. Zdjęcie Andriej Rublow /PAP/EPA

I runda gry pojedynczej mężczyzn:

Andriej Rublow (Rosja, 9.) - Facundo Bagnis (Argentyna) 6:4, 6:4