Hubert Hurkacz rozpocznie zmagania w turnieju ATP 1000 w Paryżu we wtorek 31 października. Przeciwnikiem wrocławianina w pierwszym meczu we Francji będzie Amerykanin Sebastian Korda. To tenisista, który ma już na swoim koncie wygraną z polskim zawodnikiem. Sprawdź, o której godzinie dzisiaj mecz Hurkacz - Korda. Wskazujemy, gdzie oglądać transmisję w TV i online live stream. Tekstowa relacja "na żywo" w Interii.