Stefanos Tsitsipas będzie rywalem Huberta Hurkacza w ćwierćfinale turnieju ATP w Miami. Bilans pojedynków jest zdecydowanie na korzyść Greka, który na siedem rozegranych zwyciężył aż sześć razy. Ich mecz odbędzie się w czwartek.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ATP Miami. Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov. Skrót. Wideo © 2021 Associated Press

Obaj tenisiści po raz pierwszy awansowali do ćwierćfinału turnieju w Miami.

Reklama

24-letni Polak pokonał w 1/8 finału Kanadyjczyka Milosa Raonica 4:6, 6:3, 7:6 (7-4). Wrocławianin po raz drugi w karierze wystąpi w ćwierćfinale imprezy rangi ATP 1000. Poprzednio miało to miejsce dwa lata temu w Indian Wells.



Z kolei Tsitsipas w 1/8 finału wygrał z Włochem Lorenzem Sanogo 6:2, 7:6 (7-2).



"Grałem dobrze, czułem się dobrze, cieszyłem się każdą chwilą na korcie" - powiedział Tstitsipas w wywiadzie pomeczowym.



"Każdy przeciwnik to jest osobne wyzwanie, a ja muszę znaleźć odpowiednie rozwiązanie przeciwko niemu" - dodał.



Tsitsipas wygrał pięć turniejów, Hurkacz dwa

22-letni Grek co prawda pierwszy raz dotarł do ćwierćfinału w Miami, ale może pochwalić się już kilkoma sukcesami na korcie. Wygrał pięć turniejów ATP, w tym finały tych rozgrywek w 2019 roku. W Wielkim Szlemie na razie dochodził do półfinałów (Australian Open 2019, 2021 i Roland Garros 2020). Jest piąty w rankingu ATP, a w turnieju w Miami rozstawiony z "dwójką".



Hurkacz zwyciężył w dwóch imprezach ATP, jest 37. graczem rankingu, natomiast na Florydzie jest rozstawiony z 26. numerem.



"Serwowałem bardzo dobrze. To pozwoliło mi cały czas być w grze i rywalizować z Milosem. Jeśli na trochę mu pozwolisz, oddasz kilka łatwych punktów, dobrze poczuje się wymianach, to jest bardzo niebezpieczny" - mówił Polak, dla którego Floryda to taki drugi dom, bo tutaj częściowo trenuje i mieszka.



"W zeszłym roku spędziłem tutaj kilka miesięcy. Przywykłem więc do pogody i panujących warunków, co w pewnym sensie jest dla mnie przewagą" - stwierdził wrocławianin.



Wyrównane mecze

Z siedmiu rozegranych spotkań pomiędzy Hurkaczem a Tsitsipasem aż sześć było na dystansie trzysetowym, ale nie grali ze sobą w turnieju Wielkiego Szlema. Jedyne zwycięstwo Polaka jest sprzed dwóch lat, kiedy pokonał rywala w turnieju ATP 1000 w Kanadzie 6:4, 3:6, 6:3. W tym roku zmierzyli się ze sobą już raz, w Rotterdamie, Grek wygrał 6:4, 4:6, 7:5.

Dwa ćwierćfinały turnieju w Miami odbędą się w środę. Włoch Jannik Sinner (21.) zagra z Kazachem Aleksandrem Bublikiem (32.), natomiast Rosjanin Daniił Miedwiediew (1.) z Hiszpanem Robertem Bautistą Agutem (7.).



Pozostałe dwa, w tym spotkanie Tsitsipasa z Hurkaczem, w czwartek. Impreza jest transmitowana na sportowych kanałach Polsatu.

Zdjęcie Stefanos Tsitsipas / AFP

Pawo

Wyniki 1/8 finału gry pojedynczej:

Daniił Miedwiediew (Rosja, 1.) - Frances Tiafoe (USA) 6:4, 6:3

Stefanos Tsitsipas (Grecja, 2.) - Lorenzo Sonego (Włochy, 24.) 6:2, 7:6 (7-2)



Andriej Rublow (Rosja, 4.) - Marin Čilić (Chorwacja) 6:4, 6:4



Sebastian Korda (USA) - Diego Schwartzman (Argentyna, 5.) 6:3, 4:6, 7:5



Roberto Bautista Agut (Hiszpania, 7.) - John Isner (USA, 18.) 6:3, 4:6, 7:6 (9-7)



Hubert Hurkacz (Polska, 26.) - Milos Raonic (Kanada, 12.) 4:6, 6:3, 7:6 (7-4)



Jannik Sinner (Wochy, 21.) - Emil Ruusuvuori (Finlandia) 6:3, 6:2



Aleksander Bublik (Kazachstan, 32.) - Taylor Fritz (USA, 22.) 6:7 (5-7), 6:3, 6:4