Hubert Hurkacz niespodziewanie pokonał Kanadyjczyka Denisa Shapovalova 6:3, 7:6 (6) w III rundzie turnieju ATP 1000 w Miami. Kolejnym rywalem Polaka będzie we wtorek Milosz Raonić. Transmisje turnieju w Polsacie Sport Extra.

W pierwszym secie meczu do zwycięstwa Polakowi wystarczyło jedno przełamanie serwisu rywala. Dokonał tego w ósmym gemie wygrywając go ze stanu 15:40. Drugi set był bardziej zacięty. Obaj tenisiści serwowali niemal perfekcyjnie, gemy trwały bardzo szybko. Do tie breaka żaden z zawodników nie miał break pointa.

W decydującej rozgrywce nikt nie chciał dać za wygraną, a dobry serwis bądź uderzenia kończące miały decydujące znaczenie przy zdobywaniu punktów. Prosty błąd Shapovalova (zmarnował woleja) pozwolił Hurkaczowi objąć prowadzenie 5:4, a potem po dobrym serwisie 6:4. Shapovalov obronił dwie piłki meczowe. Gdy przed Hurkaczem pojawiła się trzecia szansa na wygranie meczu bezwzględnie ją wykorzystał.

Było to czwarty pojedynek między oboma zawodnikami w turniejach ATP. Hurkacz wygrał z Kanadyjczykiem w 2019 roku w Indian Wells i w Winston-Salem, przegrał przed dwoma tygodniami w Dubaju.

Ostatni pojedynek nie napawał optymizmem. Polak przegrał zbyt łatwo 4:6, 3:6. Miał wtedy tylko jednego break pointa. W Miami było zupełnie inaczej. Wrocławianin wziął udany rewanż nad 11 zawodnikiem rankingu ATP. To najcenniejsze zwycięstwo Hurkacza w tym sezonie.

W kolejnej rundzie Polak zmierzy się z innym Kanadyjczykiem, ale znacznie bardziej doświadczonym, Miloszem Raonicem. Raonić zajmuje jednak w rankingu niższą pozycję niż Shapovalov. Zajmuje obecnie 19. miejsce.

III runda gry pojedynczej ATP 1000 Miami Open (pula nagród 3 343 785 dol.):

Hubert Hurkacz (Polska, 26) - Denis Shapovalov (Kanada, 6) 6:3, 7:6 (6).