Hubert Hurkacz gra z Alexandrem Zeverevem w trzeciej rundzie turnieju ATP w Madrycie. Wcześniej 1200. zwycięstwo w karierze odniósł Roger Federer.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Fyrstenberg o Hurkaczu: Aż boję się pomyśleć, co może osiągnąć. Wideo INTERIA.TV

Wiadomość nie odświeża się automatycznie, naciśnij F5.



Reklama

Polak z Niemcem nie grali jeszcze w zawodowej karierze. Obaj tenisiści mają po 22 lata, ale to Zverev ma na koncie sukcesy, m.in broni trofeum w Madrycie, i jest tutaj rozstawiony z numerem trzecim.

Hurkacz w stolicy Hiszpanii musiał przebijać się przez kwalifikacje, a w turnieju głównym pokonał Australijczyka Aleksa De Minaura i Francuza Lucasa Pouille'a.

Tenisista urodzony we Wrocławiu fantastycznie rozpoczął mecz trzeciej rundy. Najpierw wygrał własny serwis, a potem, bez straty punktu, przełamała podanie rywala i było 2:0!

Zverev od razu jednak odrobił straty. Przy break poincie Polak popełnił podwójny błąd serwisowy.

Hurkacz nie załamał się przegraniem serwisu i natychmiast znowu odskoczył Niemcowi na dwa gemy - 3:1.

Zverevowi udało się wygrać pierwszy gem przy swoim serwisie dopiero za trzecim podejściem, ale przegrywał 2:4.

W siódmym gemie tenisista urodzony we Wrocławiu prowadził już 40:0, ale dwa kolejne punkty padły łupem przeciwnika. Hurkacz zdołał jednak wygrać kolejną akcję po ataku do siatki i utrzymał przewagę.

Bardzo ciekawy był dziewiąty gem. W drugim punkcie mieliśmy akcję meczu. Niemiec zagrał skrót, Polak do niego doszedł i odegrał tuż za siatkę, Zverev przebił pod linię boczną, ale Hurkacz jakoś uderzył praktycznie zza siebie posyłając piłkę pod linię końcową. Triumfator z zeszłego roku dobiegł jedna do piłki i zagrał ją po linii obok bezradnego "Hubiego".

Potem Hurkacz dopiero za trzecim setbolem zakończył sprawę, wygrywają 6:3.



Zdjęcie Hubert Hurkacz / PAP/EPA

Wcześniej 1200. zwycięstwo w zawodowej karierze odniósł Roger Federer. Szwajcar, który wrócił na korty ziemne po prawie trzyletniej przerwie, pokonał Gaela Monfilsa 6:0, 4:6, 7:6 (7-3). Lepszy od Federera jest tylko Amerykanin Jimmy Connors (1274 wygrane pojedynki).



Spotkanie miało interesujący przebieg. Pierwszego seta tenisista z Bazylei wygrał po zaledwie 18 minutach, nie tracąc gema, a rywal zdobył w nim zaledwie dziewięć punktów.

Druga partia toczyła się już pod dyktando Francuza, który prowadził 4:1 z przełamaniem. Potem jednak sytuacja zmieniła się o 180 stopni i to Federer wygrywał 5:4, mając nawet serwis. Monfils go jednak jeszcze raz przełamał i to on cieszył się ze zwycięstwa w secie.

W decydującej partii znowu początek należał do Francuza, który prowadził, a jakże, 4:1. Szwajcar nie poddał się jednak, walczył i przyniosło to efekt w postaci odrobienia strat. W 12. gemie, gdy mistrz z Bazylei przegrywał 5:6, mogła powtórzyć się sytuacja z drugiego seta, ale tym razem Federer obronił dwie piłki meczowe i doprowadził do tie-breaka. W nim 20-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych prowadził 3-0, a przy stanie 6-1 miał pięć piłek meczowych. Dwie, przy swoim podaniu, Monfils obronił, ale trzeciej, przy serwisie rywala, już nie.

W piątek Federer w ćwierćfinale zagra z Austriakiem Dominikiem Thiemem.

Zdjęcie Roger Federer po 1200. zwycięstwie w karierze / AFP

Wyniki trzeciej rundy gry pojedynczej:

Hubert Hurkacz (Polska) - Alexander Zverev (Niemcy, 3.) 6:3, 0:1 - mecz trwa



Marin Czilić (Chorwacja, 9.) - Laslo Djere (Serbia) 4:6, 6:3, 6:2



Novak Djokiović (Serbia, 1.) - Jeremy Chardy (Francja) 6:1, 7:6 (7-2)

Dominic Thiem (Austria, 5.) - Fabio Fognini (Włochy, 10.) 6:4, 7:5

Stan Wawrinka (Szwajcaria) - Kei Nishikori (Japonia, 6.) 6:3, 7:6 (7-3)

Roger Federer (Szwajcaria, 4.) - Gael Monfils (Francja, 15.) 6:0, 4:6, 7:6 (7-3)

Pawo