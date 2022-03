Kamil Majchrzak rozpoczyna zmagania w turnieju ATP w Indian Wells 2022. Rywalem piotrkowianina będzie w I rundzie powracający po kontuzji Aljaz Bedene ze Słowenii. Majchrzak zagra z Bedene po raz drugi w swojej karierze.

Kamil Majchrzak - Aljaz Bedene. Kiedy i o której godzinie mecz?

Kamil Majchrzak ostatnio rywalizował w Pucharze Davisa w wyjazdowym meczu Polaków z Portugalczykami. Ostatecznie "Biało-Czerwoni" ulegli 0:4 i nie awansowali do Grupy Światowej I. Majchrzak (75. w ATP) przegrał z niżej notowanym Nuno Borgesem (161.) 6:3, 4:6, 3:6. Wcześniej podczas ATP w Marsylii Kamil Majchrzak odpadł już w I rundzie po klęsce z turniejową "9"- Benjaminem Bonzi. Najlepszy wynik Majchrzak w tym roku zanotował na początku lutego, kiedy to w indyjskiej miejscowości Pune doszedł do półfinału turnieju ATP.

Aljaz Bedene nie będzie faworytem w sobotnim spotkaniu I rundy ATP w Indian Wells w starciu z Kamilem Majchrzakiem. Słoweniec co prawda wygrał z Polakiem cztery lata temu w ramach Pucharu Davisa 6:3, 6:4, ale ostatnio nie grał długo z powodu kontuzji. Ostatni raz 32-letni Bedene rywalizował w turnieju w chorwackim Umag w lipcu 2021 r., gdzie odpadł w I rundzie. Aljaz Bedene zajmuje obecnie 133. miejsce światowym rankingu ATP. Bedene nie ma na koncie zwycięstwa w turnieju ATP, lecz szesnastokrotnie triumfował w Challengerach, a ostatni raz w 2019 r. w rodzimym Portoroz.

Mecz Majchrzak - Bedene odbędzie się w sobotę 12 marca, najwcześniej o godzinie 2.00 w nocy czasu polskiego w zależności od zakończenia gier poprzedzających. Kamil Majchrzak będzie grał na korcie numer siedem w piątym spotkaniu od godziny 20.00. Należy zatem spodziewać się opóźnienia meczu Polaka. Majchrzak i Bedene wyjdą na kort zgodnie z planem po zakończeniu meczu Ilja Iwaszka - Jan-Lennard Struff.

Majchrzak - Bedene. Gdzie oglądać transmisję w tv i online?

Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Aljaz Bedene w tv na kanałach sportowych Polsatu. Najprawdopodobniej spotkanie Polaka będzie można oglądać w Polsacie Sport Extra. Mecz Majchrzak - Bedene dostępny także online live stream na Polsat Box Go. Relacja z meczu Kamil Majchrzak - Aljaz Bedene na sport.interia.pl. Zwycięzca meczu Majchrzak - Bedene w II rundzie ATP w Indian Wells zagra z Amerykaninem Taylorem Fritzem (20. ATP), który w I rundzie miał wolny los.

Kiedy mecz Kamil Majchrzak - Aljaz Bedene w pierwszej rundzie ATP w Indian Wells? W sobotę 12 marca.

O której godzinie mecz Majchrzak - Bedene? Najwcześniej o 2.00 w nocy czasu polskiego.

Gdzie oglądać transmisje tv z meczu Kamil Majchrzak - Aljaz Bedene? Sportowe kanały Polsatu.

Gdzie obejrzeć mecz Majchrzak - Bedene online live stream? Polsat Box Go.