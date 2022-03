ATP Indian Wells: Hurkacz - Johnson. Kiedy mecz? Gdzie oglądać? (Transmisja)

Czas na drugi mecz Huberta Hurkacza podczas turnieju ATP w Indian Wells 2022. Wrocławianin nie bez trudu wywalczył awans do trzeciej rundy, w której zmierzy się z Amerykaninem Stevem Johnsonem. Hurkacz zagra z Johnsonem po raz drugi w karierze.

Hubert Hurkacz - Steve Johnson. Kiedy mecz i o której godzinie początek?

Huber Hurkacz zmagania w ATP w Indian Wells rozpoczął do drugiej rundy, w której to zmierzył się z Oscarem Otte z Niemiec (76. ATP). Spotkanie trwało godzinę i czterdzieści cztery minuty, a Polak triumfował 6:3, 3:6, 6:3. Rozstawiony z "11" w turnieju singlistów Hurkacz w Indian Wells przystąpił także do rywalizacji deblowej z Łukaszem Kubotem, lecz polska para przegrała już w pierwszej rundzie z turniejową "6" - Timem Puetzem i Michaelem Venusem 2:6, 2:6. Wcześnie Hubert Hurkacz doszedł do półfinału ATP w Dubaju, w którym to uległ Andriejowi Rublowowi. Hubert Hurkacz grał ze Stevem Johnsonem w czerwcu 2019 r. na turnieju w Eastbourne i wówczas Polak wygrał w drugiej rundzie 6:3, 7:6.

Hubert Hurkacz - ostatnie wyniki:

Hurkacz - Otte 6:3, 3:6, 6:3

Rublow - Hurkacz 3:6, 7:5, 7:6

Hurkacz - Sinner 6:3, 6:3

Hurkacz - Molcan 6:3, 6:2

Hurkacz - Bublik 6:3, 6:1

Steve Johnson w światowym rankingu ATP zajmuje 115. miejsce, a w Indian Wells gra za sprawą "dzikiej karty". 32-letni Amerykanin pokonał w pierwszej rundzie Niemca Daniela Altmaiera 6:3, 7:6, a ostatnio wyeliminował 22. w zestawieniu ATP Asłana Karacjewa z Rosji 7:6, 6:4. Johnson w swojej karierze wygrał cztery turnieje rangi ATP, ale dwa ostatnie w 2018 roku. Ponadto Steve Johnson ma w swoim dorobku brązowy medal igrzysk olimpijskich, który wywalczył w 2016 roku w Rio w deblu w parze z Jackiem Sockiem. Johnson najwyżej w rankingu WTA znajdował się w maju 2016 r., kiedy to sklasyfikowany był na 39. pozycji.

Steve Johnson - ostatnie wyniki:

Johnson - Karacjew 7:6, 6:4

Johnson - Altmaier 6:3, 7:6

Kozlov - Johnson 6:4, 6:3

Kozlov - Johnson 6:1, 6:3

Johnson - Anderson 6:2, 6:7, 6:2

Mecz Hubert Hurkacz - Steve Johnson odbędzie się we wtorek 15 marca. Nie jest jeszcze znany szczegółowy harmonogram gier na ten dzień. Godzina meczu Hurkacz - Johnson zostanie poddana w tym miejscu, jak tylko organizatorzy ujawnią tę informację.

Hurkacz - Johnson. Gdzie oglądać transmisję w tv i online?

Transmisja meczu Hubert Hurkacz - Steve Johnson w tv na kanałach sportowych Polsatu. Mecz Hurkacz - Johnson dostępny będzie także online live stream na Polsat Box Go. Relacja z meczu Hubert Hurkacz - Steve Johnson na sport.interia.pl. Zwycięzca meczu meczu Hurkacz - Johnson w IV rundzie ATP w Indian Wells zagra z triumfatorem starcia Andriej Rublow (7. ATP) - Frances Tiafoe (30. ATP).

Kiedy mecz Hubert Hurkacz - Steve Johnson w trzeciej rundzie ATP w Indian Wells? We wtorek 15 marca.

O której godzinie mecz Hurkacz - Johnson? Godzina zostanie podana po ogłoszeniu planu gier na ten dzień.

Gdzie oglądać transmisje tv z meczu Hubert Hurkacz - Steve Johnson? Sportowe kanały Polsatu.

Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Johnson online live stream? Polsat Box Go.