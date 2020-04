ATP i WTA przedłuża zawieszenie gier do 13 lipca

Zawieszenie rywalizacji w turniejach tenisowych mężczyzn ATP i kobiet WTA zostało przedłużone z powodu koronawirusa do 13 lipca – poinformowały we wspólnym komunikacie obie organizacje. Oznacza to rezygnację z niemal wszystkich imprez na kortach trawiastych.

Na czerwiec zaplanowano po sześć zawodów ATP i WTA na trawie. W kalendarzu pierwszej z tych organizacji pozostaje jeszcze jeden turniej na tej nawierzchni - zaplanowana na 13 lipca impreza w Newport.

W środę organizatorzy wielkoszlemowego Wimbledonu też poinformowali, że odwołują tegoroczną edycję londyńskich zmagań na tej nawierzchni. Do 13 lipca okres zawieszenia gry w imprezach pod swoim szyldem przedłużyła także Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF).

Poprzedni komunikat WTA i ATP z 18 marca wstrzymał zmagania do 7 czerwca. Tym samym wiadomo było, że nie odbędzie się zgodnie z pierwotnym planem większość zawodów tej rangi na ziemnej nawierzchni. Wówczas też poinformowano, że obie organizacje w związku z pandemią postanowiły zamrozić rankingi klasyfikujące tenisistki i tenisistów.

Rywalizację przerwano w połowie ubiegłego miesiąca. Już wcześniej z powodu pandemii przełożono na później prestiżowe marcowe imprezy w Indian Wells i Miami.

Wielkoszlemowy Roland Garros, który zazwyczaj odbywa się w Paryżu na przełomie maja i czerwca, przesunięto na termin 20 września-4 października. Tydzień wcześniej zakończy się inna impreza tej rangi - nowojorski US Open.