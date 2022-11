ATP Finals wkracza w decydującą fazę. Znamy komplet półfinalistów

Djoković przyznał, że to spotkanie kosztowało go wiele sił. "Czuję się bardzo zmęczony po wyczerpującej bitwie. To wszystko, co mogę powiedzieć. Kiedy zmagasz się z ciałem, to ma wpływ na psychikę i sposób gry" - powiedział Serb, który w Turynie ma szansę na szóste w karierze zwycięstwo w kończacym sezon mastersie. Po raz ostatni triumfował jednak dość dawno - w 2015 roku.