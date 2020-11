ATP Finals. Triumf Koolhofa i Mektica w deblu

Holender Wesley Koolhof i Chorwat Nikola Mektic wygrali deblową rywalizację w turnieju ATP Finals. W decydującym meczu kończącej sezon tenisowej imprezy masters pokonali w Londynie Austriaka Juergena Melzera i Francuza Edouarda Rogera-Vasselina 6:2, 3:6, 10-5.

Koolhof i Mektic to finaliści tegorocznej edycji wielkoszlemowego US Open. Aż do niedzieli nie wygrali razem żadnego turnieju. Melzer i Roger-Vasselin zaś cieszyli się w tym sezonie wspólnie z sukcesu w zawodach ATP w Sankt Petersburgu.

Holendersko-chorwacki duet w fazie grupowej mastersa przegrał w czwartek z Łukaszem Kubotem i Marcelo Melo. Był już jednak wówczas pewny awansu do półfinału, a Polak i Brazylijczyk po dwóch wcześniejszych porażkach nie mieli na to szans. Lubinianin i Melo londyńską imprezą w hali O2 zakończyli czteroletnią stałą współpracę. Polski Związek Tenisowy podał, że nowym partnerem Kubota ma być właśnie Koolhof.



W wieczornym finale singla ATP Finals zmierzą się Rosjanin Daniił Miedwiediew i Austriak Dominic Thiem.



Wynik finału debla:

Wesley Koolhof, Nikola Mektic (Holandia, Chorwacja) - Juergen Melzer, Edouard Roger-Vasselin (Austria, Francja) 6:2, 3:6, 10-5