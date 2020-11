ATP Finals. Thiem zrewanżował się broniącemu tytułu Tsitsipasowi

Austriak Dominic Thiem pokonał broniącego tytułu Greka Stefanosa Tsitsipasa 7:6 (7-5), 4:6, 6:3 w pierwszym meczu w Grupie Londyn 2020 turnieju ATP Finals. Tenisiści ci zmierzyli się w decydującym meczu kończącej sezon imprezy w ubiegłym roku.

W pierwszym secie niedzielnego pojedynku Tsitsipas trzykrotnie wybronił się przed stratą podania, a w tie-breaku prowadził 5-3. Thiem zdołał jednak odwrócić losy tej partii. W drugiej Grek nie dał rywalowi żadnej okazji na przełamanie, a sam popisał się nim przy wyniku 1:1. W decydującej odsłonie również doszło do jednego "breaka" - w drugim gemie. Zawodnik z Aten przy stanie 3:1 miał szansę na odrobienie tej straty, ale nie udało mu się to.

Była to ósma konfrontacja trzeciego w światowym rankingu Austriaka z szóstym w tym zestawieniu przeciwnikiem. Po raz piąty wyszedł z takiego pojedynku zwycięsko. Rok temu ich finałowy pojedynek w prestiżowej londyńskiej imprezie także był trzysetowy - Tsitsipas wygrał go w tie-breaku.



Thiem, dla którego to drugi w tym roku występ w halowych zawodach, wygrał sześć z ośmiu dotychczasowych meczów z rywalami z czołowej "10" światowej listy w tym sezonie. Triumfator wielkoszlemowego US Open 2020 w ATP Finals bierze udział po raz piąty z rzędu.



Tsitsipas ostatnio nie radzi sobie najlepiej. Przed przybyciem do Londynu szybko pożegnał się ze zmaganiami w Wiedniu i Paryżu. Jest pierwszym od 12 lat obrońcą tytułu w mastersie, który przegrał mecz otwarcia w kolejnej edycji. W 2008 roku przydarzyło się to Szwajcarowi Rogerowi Federerowi.



W drugim meczu tej grupy wieczorem Hiszpan Rafael Nadal zmierzy się z Rosjaninem Andriejem Rublowem.



W niedzielę występ zainaugurują też debliści Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo. Ich pierwszymi rywalami w grupie Mike'a Bryana będą Amerykanin Rajeev Ram i Brytyjczyk Joe Salisbury, triumfatorzy Australian Open 2020.



W fazie grupowej rywalizacja toczy się system "każdy z każdym". Do półfinału przejdą dwaj najlepsi singliści i dwa najlepsze deble z każdej z grup. Finały zaplanowano na 22 listopada. W puli nagród jest 5,7 mln dolarów.