Dominic Thiem pokonał wyżej notowanego Hiszpana Rafaela Nadala 7:6 (9-7), 7:6 (7-4) w swoim drugim meczu w Grupie Londyn 2020 turnieju ATP Finals. Austriak wygrał już drugie spotkanie w kończącej sezon imprezie masters i jest bliski awansu do półfinału.

Wcześniej 27-letni Thiem, triumfator tegorocznego US Open, wygrał z broniącym tytułu Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Z kolei Nadal okazał się lepszy od Rosjanina Andrieja Rublowa.

Wtorkowy pojedynek trwał prawie 2,5 godziny. Thiem wykorzystał swoją czwartą piłkę meczową. To był ich 15. pojedynek i po raz szósty ze zwycięstwa cieszył się obecnie trzeci w światowym rankingu Austriak.

By Thiem jeszcze we wtorek mógł cieszyć się z awansu do półfinału, Tsitsipas musi w wieczornym meczu pokonać Rublowa. Thiem, dla którego to drugi w tym roku występ w halowych zawodach, wygrał siedem z dziewięciu dotychczasowych meczów z rywalami z czołowej "10" światowej listy w tym sezonie. Triumfator wielkoszlemowego US Open 2020 w ATP Finals bierze udział po raz piąty z rzędu.

Wcześniej we wtorek drugą porażkę w imprezie poniósł polsko-brazylijski debel Łukasz Kubot i Marcelo Melo.

W fazie grupowej rywalizacja toczy się system "każdy z każdym". Do półfinału przejdą dwaj najlepsi singliści i dwa najlepsze deble z każdej z grup. Finały zaplanowano na 22 listopada. W puli nagród jest 5,7 mln dolarów.

