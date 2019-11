W ostatnim w sezonie turnieju ATP - ATP Finals Masters w Londynie - Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo ulegli w półfinale, przegrywając z francuską parą Pierre-Huges Herbertem i Nicolas Mahutem 3:6, 6:7 (4).

Pierre Huges Herbert i Nicolas Mahut to obecnie jedna z najlepszych par deblowych świata. Wygrali w tym roku Australian Open, uzupełniając brakujące ogniwo w Wielkim Szlemie. W US Open triumfowali w 2015 roku, Wimbledonie w 2016, a w Roland Garrosie w 2018. Pod koniec tego sezonu mają bardzo wysoką formę. Byli najlepsi w turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu, w Londynie zwyciężyli wszystkie trzy mecze grupowe i to bez straty seta. Ostatnią porażkę zanotowali w półfinale w Wiedniu, ulegając parze Kubot - Melo.

Drugi londyński półfinał debla nie miał faworyta, ale od początku swój rytm narzucili Francuzi. Polsko-brazylijski duet przegrał dwa pierwsze gemy. Nie dał się jednak rozpędzić rywalom. Kubot i Melo natychmiast odrobili straty. Szkoda, że dali się przełamać - przy serwisie Brazylijczyka - w szóstym gemie. Straty przełamania nie udało się już odrobić.

Drugi set był bardziej zacięty, choć znów zaczęło się od porażki pary Kubot-Melo w gemie otwarcia i to przy własnym serwisie. Za chwilę był jednak remis. Polak i Brazylijczyk nie odpuszczali. Zaczęli grać bardzo ofensywnie, cały czas starając się wywrzeć presję na zawodnikach "Trójkolorowych". Ryzykowna taktyka okazała się skuteczna. Było już 4:2, ale Francuzi - świetni w defensywie - wygrali następny gem, gdy podającym był Kubot.

Ostatecznie doszło do tie-breaku, w którym od początku prowadzali Herbert i Mahut. Wygrali i po raz drugi zagrają w finale ATP Finals. Rywalami Francuzów będą Raven Klaasen z RPA i Nowozelandczyk Michael Venus. Początek meczu o godz. 16.30 w niedzielę.

Polak w parze z Brazylijczykiem zakończyli kolejny udany sezon. Obaj zagrali sześć razy w finałach turniejów ATP, wygrali jeden - w Winston Salem. Cały czas są w ścisłej czołówce deblowego rankingu ATP.

Półfinały gry podwójnej ATP Finals:

Pierre-Huges Herbert, Nicolas Mahut (Francja) - Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia) 6:3, 7:6 (4)



Raven Klaasen, Michael Venus (RPA, Nowa Zelandia) - Juan Sebastian Cabal, Robert Farah (Kolumbia) 6:7 (5), 7:6 (10), 10-6.



Olgierd Kwiatkowski