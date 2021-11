Według najnowszych informacji, podawanych przez włoskich dziennikarzy, "Hurki" zaplanował trening na dwie godziny przed rozpoczęciem meczu z Niemcem. Ma wyjść na kort z trenerem o godzinie 12, podczas gdy starcie z Alexandrem Zverevem ma rozpocząć się o godzinie 14.

Polski tenisista wciąż ma szanse na awans do kolejnej fazy turnieju.

ATP Finals. Hubert Hurkacz jednak zagra z Zverevem?

By to uzyskać musi pokonać rywala, a także czekać na wieczorną rywalizację Miedwiediewa z Sinnerem. Awans da mu wygrana obrońcy tytułu.

Wcześniej spekulowano o problemach zdrowotnych Hurkacza. Miały one doprowadzić do decyzji ATP o sprowadzeniu do Turynu trzeba ściągnąć kolejnego rezerwowego gracza - Asłana Karacewa. Wcześniej doszło już do dwóch przypadków wycofania się zawodników z tego elitarnego turnieju.

