Hubert Hurkacz znalazł się w elitarnym gronie ośmiu tenisistów, którzy rywalizować będą w ATP Finals. 24-letni polski tenisista dopiero co przebił się do czołówki ATP, a już czuje się w tym towarzystwie, jak ryba w wodzie. Pokazuje to m.in. najnowszy filmik, jaki "Hubi" zamieścił w swoich mediach społecznościowych.





ATP Finals. Hurkacz integruje się z Djokoviciem

Na nagraniu widać Hurkacza w towarzystwie Serba Novaka Djokovicia oraz Greka Stefanosa Tsitsipasa. Panowie żartują, śmieją się i wydaje się, że Djoković pomaga Polakowi zintegrować się z grupą. Mimo, że - jak podkreślają na filmiku - akurat ci dwaj tenisiści nie będą najbliższymi przeciwnikami "Hubiego". Polak w fazie grupowej zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem, Alexandrem Zwieriewem oraz Matteo Berrettinim.



Tenisiści wzięli przy tej okazji udział w specjalnej sesji fotograficznej wykonanej dla ATP. Wystąpili przed obiektywem aparatu ubrani nie w sportową odzież, a raczej w bardziej codziennym wydaniu. To już tradycja tego turnieju.



Pierwszym rywalem Hurkacza w ATP Finals będzie Daniił Miedwiediew. Starcie z Rosjaninem rozpocznie się w niedzielę o godz. 14.



Transmisje turnieju dostępne będa na antenach Polsatu Sport.

