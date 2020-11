ATP Finals. Debliści Ram i Salisbury awansowali do półfinału z grupy Kubota

Amerykański tenisista Rajeev Ram i Brytyjczyk Joe Salisbury jako drugi debel z Grupy Mike'a Bryana awansowali do półfinału kończącego sezon turnieju masters - ATP Finals w Londynie. Będący w tej samej grupie Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo odpadli z rywalizacji.

W czwartek w trzeciej, ostatniej kolejce spotkań w Grupy Mike'a Bryana Ram i Salisbury, triumfatorzy tegorocznego wielkoszlemowego Australian Open, mierzyli się z zwycięzcami dwóch ostatnich edycji French Open Niemcami Kevinem Krawietzem i Andreasem Miesem, a stawką był awans do półfinału. Amerykańsko-brytyjski duet wygrał 7:6 (7-5), 6:7 (4-7), 10-4.

Wcześniej tego dnia udział w turnieju zakończyli Kubot i Melo, którzy po porażkach w dwóch poprzednich meczach nie mieli już szans na dostanie się do czołowej "czwórki" mastersa. W czwartek pokonali finalistów US Open 2020 Wesleya Koolhofa i Nikolę Mektica 6:4, 6:7 (2-7), 10-8. Holender i Chorwat już wcześniej byli pewni awansu do dalszego etapu zmagań.

Tym występem Polak i Brazylijczyk zakończyli po czterech latach stałą współpracę.

Finalne rozstrzygnięcie w Grupie Boba Bryana zapadną w piątek.

Wyniki i tabela Grupy Mike'a Bryana:

Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia) - Wesley Koolhof, Nikola Mektic (Holandia, Chorwacja) 6:4, 6:7 (2-7), 10-8

Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA, W.Brytania) - Kevin Krawietz, Andreas Mies (obaj Niemcy) 7:6 (7-5), 6:7 (4-7), 10-4

Tabela

M W P sety

1. Wesley Koolhof, Nikola Mektic 3 2 1 5-3 - awans do półfinału

2. Rajeev Ram, Joe Salisbury 3 2 1 4-4 - awans do półfinału

3. Kevin Krawietz, Andreas Mies 3 1 2 4-4

4. Łukasz Kubot, Marcelo Melo 3 1 2 3-5

an/ krys/