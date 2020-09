ATP. Daniił Miedwiediew zapewnił sobie udział w finałach ATP

Rosjanin Daniił Miedwiediew zapewnił sobie udział w kończącym sezon turnieju ATP w Londynie. To czwarty tenisista, który jest pewien gry w listopadowych zmaganiach. Wcześniej miejsce w brytyjskiej imprezie wywalczyli Novak Djoković, Rafael Nadal i Dominic Thiem.

Zdjęcie Daniił Miedwiediew /Matthew Stockman /Getty Images

Miedwiediew dotarł do półfinału zakończonego w niedzielę wielkoszlemowego US Open i to zagwarantowało mu udział w prestiżowym turnieju.

Reklama

Impreza, w której bierze udział ośmiu najlepszych zawodników danego sezonu, po raz ostatni odbędzie się w Londynie. Na kolejne pięć lat przeniesie się do Turynu.

Tegoroczna edycja, 50. w historii, będzie nietypowa. Ze względu na pandemię koronawirusa do O2 Areny nie zostaną wpuszczeni kibice, a zawodnicy będą musieli przestrzegać reżimu sanitarnego.

Najbliżej kwalifikacji są jeszcze obrońca tytułu Grek Stefanos Tsitsipas oraz finalista US Open Niemiec Alexander Zverev.